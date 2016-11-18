هیات بسکتبال کردستان دومین پیروزیش را نیز کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم دور رفت بسکتبال سوپر لیگ بانوان طی روز های پنج شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در سنندج پیگیری شد.

دیروز در یک بازی که برتری کامل از آن بسکتبالیست های سنندجی بود شاگردان سروه ضرغامیان توانستند با نتیجه ۹۲ به ۵۱ باژوند بوشهر را شکست دهند.

بازیکنان سنندج امروز هم در سالن آزادی شهر سنندج میزبان تیم بال شیراز (زمزم) بودند که در پایان توانستند این تیم را نیز شکست دهند و دومین پیروزی خود را در هفته سوم از دور رفت مسابقات سوپر لیگ را رقم بزنند.

پایان بازی در حالی رقم خورد که، تیم هیات کردستان در هر چهار کوارتر با نتایج ۱۸ بر۱۰، ۳۲ بر۲۱، ۴۵ بر۳۵ و ۵۳ بر۴۳ نماینده شیراز را شکست داد.

بسکتبالیست های دختر کردستانی در ادامه این رقابت ها طی روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه در هفته چهارم دور برگشت با دو تیم تهرانی نارسینا و استقلال جنوب دیدار می کند.

در ترکیب تیم هیأت بسکتبال استان کردستان مونس علی پناه، پریسا کرمی، سیران قادر نژاد، زهرا احمدی، روژین مجذوبی، عدالت نوری، کیژان شکری، سیمین طاهر نژاد، سیما فرزانه، پونه علی پناه، نساء سکونتی، شیرین بهمنی، آیدا گلمحمدی و منا شریفی قرار دارند.

گفتنی است، هیأت بسکتبال استان کردستان با بازیکنان بومی در این مسابقات شرکت می کند و سروه ضرغامیان سرمربی، عدالت نوری مربی، مونا بایکار آنالیزور و ادیبه ویسی تحت عنوان سرپرست هدایت این تیم را بر عهده دارند.