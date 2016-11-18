به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی مدیرعامل اتوبوسرانی تهران در گفتگو با رادیو اربعین به تعداد اتوبوس هایی که از تهران به سمت نجف و کربلای معلی اعزام شده اند اشاره کرد و گفت: امسال همانند سال گذشته ۷۰۰ دستگاه اتوبوس از مسیر زرباطیه مرز مهران به سه راهی کوت و از شومیلی به نجف اعزام شده اند.

وی ادامه داد: شهرداری مشهد، کرج و تهران اتوبوس های خود را اعزام کرده اند و از چهار روز پیش در این مسیر مستقر شده اند.



وی افزود: از سه راهی کوت به شومیلی هم ۲۰۰ دستگاه تریلی مربوط به شرکت آزادگان را مستقر کردیم. به عبارتی یک خط مستقیمی را طراحی کردیم تا زائران و عزاداران عزیز با دو بار پیاده و سوار شدن خودشان را به نجف برسانند.



وی با بیان اینکه کل اتوبوس ها و تریلی ها به صورت شبانه روزی و رایگان در خدمت زائران هستند، بیان داشت: از روز اول که مستقر شدیم به تدریج تعداد زائرین افزایش پیدا کرده است. دیروز که شاید رکوردی در جابجایی بودیم و بیش از ۴۷۰ هزار نفر آمار جابجایی بوده است.



مدیرعامل اتوبوسرانی تهران شروع به کار برگشت این ناوگان در عراق را از روز جمعه اعلام و تصریح کرد: ما هنوز از مرز مهران ورودی داریم و در حال جابه جایی هستیم به محض اینکه میزان ورودی هایمان به مقداری برسد که بتوانیم مسیر اتوبوس هایمان را برعکس کنیم، فکر می کنیم از بعد از ظهر روز جمعه بتوانیم نیروهایمان را به منطقه ای به نام حله و ورودی کربلای معلی اعزام کنیم و از کربلا، از حله و از نجف اشرف، برگشت را به همین خط سیر تا سه راهی کوت و از سه راهی کوت تا مرز زرباطیه داشته باشیم.



وی جابه جایی مسافران در مرز شلمچه و چذابه را برعهده عراقی ها دانست و توضیح داد: در مرز شلچمه هم خود برادران عراقی با حمیت و جدیت و خود مردم خونگرم عراق در حال خدمت رسانی هستیند و امیدواریم امسال بهتر از سال گذشته بتوانیم با تدابیری که سفیر جمهوری اسلامی در کشور عراق پیش بینی کرده و تمام پشتیبانی هایی که شهردار تهران، شهردار کرج و شهردار مشهد و شرکت آزادگان انجام داده اند بتوانیم برگشت خوبی داشته باشیم.



سنندجی با بیان اینکه در صورت نیاز به دو مرز دیگر اتوبوس اعزام خواهیم کرد، اظهار داشت: در چند روز گذشته خیل عظیم مشتاقان زیارت امام حسین(ع) از مسیر مرز چذابه بسیار زیاد بوده، درخواست کردیم تا تعدادی اتوبوس را اعزام کنیم و در صورت نیاز قطعا اعزام خواهد شد.



وی با اشاره به مدت زمان سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی به زائران پس از اربعین در عراق، گفت: بعد از اربعین به مدت سه روز اتوبوس ها و تریلی ها برای برگشت مستقر هستند و خواهشمندیم زائران با آرامش و طمانینه برخورد کنند.