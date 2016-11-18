بیش از ۲ میلیون ویزا صادر شد/ جزئیات آمار بازگشت زائران به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برنامه ریزی وزارت کشور به عنوان متولی ستاد اربعین و همکاری همه دستگاهها و کمیته های ۱۳گانه، اظهار کرد: بیش از دو میلیون نفر توفیق حضور در همایش پیاده روی عظیم اربعین را به دست آوردند.

وی با بیان اینکه دو میلیون ویزا توسط سفارت عراق و دفاتر ۱۶ گانه کنسولگری صادر شده است، افزود: این رکوردی بی سابقه در جهان محسوب می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه هیچ کشور و کنسولگری توان صدور این میزان ویزا در مدت محدود را ندارند، گفت: تمامی دستگاه ها اعم از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و... طی چند روز گذشته با توجه به بروز مشکل در مرز مهران نهایت تلاش خود را برای حل مشکل انجام دادند که خوشبختانه بخشی از مشکل مدیریت شد.

وی با بیان اینکه طی دو روز جاری شاهد موج جدید برگشت زائران از عراق هستیم، خاطرنشان کرد: این درحالی است که مرزهای شلمچه و چذابه همچنان میزبان زائران دارای گذرنامه برای عبور از مرز و حضور در اربعین حسینی(ع) هستند.

اوحدی به ورود حدود ۸۵ هزار زائر از مرز مهران به کشور اشاره و تصریح کرد: همچنین طی دو روز گذشته نیز ۱۵۰ هزار زائر از مرز شلمچه و بیش از ۱۰۰هزار نفر نیز از مرز چذابه وارد کشور شده اند.

به گفته این مسئول پیش بینی می شود که تا پایان امروز آمار بازگشت زائران به کشور از مرز ۵۰۰ هزار نفر بگذرد.

وی به ضرورت مدیریت بازگشت به کشور از سوی زائران تأکید کرد و گفت: براساس آمار سامانه سماح در روزهای ۲ ، ۵ و ۱۰ آذرماه بالاترین حجم ورودی زائران به کشور را شاهد هستیم.