ایران در مکان دوم جدول مدالها/ پیشتازی آسیایی ها

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور نزدیک به ۸۰۰ تکواندوکار از ۱۰۸ کشور جهان چهارشنبه ۲۶ آبان ماه به میزبانی کانادا در «بورنابی» شهری در حومه ونکوور آغاز شد. در طول دو روز گذشته تکواندوکاران چهار وزن پسران و چهار وزن دختران به روی«شیهاپ چانگ» رفته و در مجوع ۳۲ مدال طلا، نقره و برنز توزیع شده است.

از میان این ۳۲ مدال، ۱۹ مدال سهم آسیایی ها بوده و تاکنون هیچ کشوری غیر از قاره کهن موفق به کسب مدال طلا نشده است. در بخش مردان هر چهار مدال طلا را تکواندوکاران کره جنوبی کسب کرده اند. در بخش دختران نیز کره جنوبی، ایران، تایلند و ویتنام همه مدالهای طلا را به خود اختصاص داده اند.

کره جنوبی با ۵ مدال طلا در صدر جدول ایستاده است. ایرانبه همراه تایلند با یک طلا، یک نقره و یک برنز خانه دوم جدول را در اختیار دارد و ویتنام با یک طلا در مکان بعدی ایستاده و چین تایپه هم با دو نقره و دو برنز چهارم است.

برای تیم کشورمان تاکنون مبینا نژاد یک مدال طلا، ابراهیم صفری یک مدال نقره و علی باصری یک نشان برنز کسب کرده اند. سیده کوثر حسینی، امیرولی پور، حمیدرضا هادیان،ستاره چابکی و فاطمه جعفری هم با شکست مقابل رقبای خود از دور رقابتها کنار رفتند.

نتایج کامل اوزان مختلف تا پایان روز دوم:

وزن ۴۲- کیلوگرم دختران: ۱- میبنا نژاد(ایران) ۲- آیرین پرز(اسپانیا)۳-آشیکایوا(روسیه) و صوفیا زامپتی(ایتالیا)

وزن ۴۴- کیلوگرم دختران: ۱-تای کیم(ویتنام)۲-ماریا کالدرون(کرواسی)۳-فی والدز(فیلیپین) و اسمه دریا(ترکیه)

وزن ۴۶- کیلوگرم دختران: ۱- ناپاپرون(تایلند) ۲-ریم بایا(سوئد) ۳-نوریه مرتضی اف(قزاقستان)

وزن ۴۹- کیلوگرم دختران: ۱-جین کیم(کره جنوبی) ۲- ینگ سونگ(چین تایپه) ۳- بریسکاروا(اسلواکی) و دانیلا پائولا(مکزیک)

وزن ۴۵- کیلوگرم پسران: ۱-سئو بائه(کره جنوبی)۲-چانگ چون(چین تایپه) ۳-خونگ کارفان(تایلند) و ایاز گانبارلی(آذربایجان)

وزن ۴۸- کیلوگرم پسران: ۱-هی موک جائه(کره جنوبی) ۲-ساران تانگ چتووک(تایلند) ۳- ایونو جرجیوس(یونان) و تینگ وی(چین تایپه)

وزن ۵۱- کیلوگرم پسران: ۱- جان جنگ(کره جنوبی) ۲- ابراهیم صفری(ایران) ۳-کاریسونوف(روسیه) و لئو هونگ(چین تایپه)

وزن ۵۵- کیلوگرم پسران: ۱- هو جونگ(کره جنوبی) ۲-گاشیم ماگومدوف(آذربایجان) ۳- حسین العمرانی(مراکش) و علی باصری(ایران)