۲۲۳ هزار نفر از مرز به کشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری در پایانه مرزی افزود: جمعاً یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۲۶ نفر در مرز بین الملی مهران تردد داشته و از اول همایش بزرگ اربعین حسینی(ع) تا کنون ۸۸۷ هزار نفر از مرز مهران خارج شده اند.

وی با اشاره به اینکه ورود زائران نیز آغاز شده و تاکنون ۲۲۳ هزار نفر به کشور بازگشته اند، افزود: از ساعت ۲۴ دیشب تا صبح امروز ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر وارد کشور شده اند.

سردار یاری گفت: ۳۳۰ نفر اتباع عراقی نیز شب گذشته مرز کشورمان را به سوی کشور عراق ترک کرده اند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه تا کنون مشکل امنیتی در پایانه مرزی مهران وجود نداشته است، یادآور شد: همکاران ما در سراسر کشور با تلاش شبانه روزی و طاقت فرسا با عشق و ارادت خالصانه خود به سرور و سالار شهیدان در خدمت زائران آن امام همام هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

سردار یاری تصریح کرد: امروز دنیا عظمت و بزرگی راهپیمایی اربعین حسینی (ع) را به خود دید و بر پایی این همایش، ترس در دل دشمنان افکند و مایه امید برای همه آزادی خواهان جهان شد.

وی ضمن قدردانی از همه حوزه های انتظامی گفت: زحمات مضاعف همه همکاران مخصوصاً در یگان هایی مانند پلیس های راه، راهور، گذرنامه، معاونت اجتماعی و... قابل تقدیر است.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان از زائرانی که وارد خاک کشور شده اند خواست: با توجه به خستگی راهپیمایی، ساعاتی را استراحت کرده و سپس به استان های خود مراجعه کنند و در طول مسیر نیز مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمایند و از عجله و شتاب و همچنین از رانندگی کردن با خستگی و خواب آلودگی بپرهیزند.