تأثير ژرف عذرخواهيهاي ژان پل دوم غير قابل انكار است

به گزارش خبرنگار مهر، هنگامي كه كاتوليكها به دود سفيد نمازخانه سيستين به عنوان اعلام موفقيت كاردينالها در انتخاب پاپ چشم دوخته بودند، تحليلگران و ناظران امور واتيكان پرسشهاي پيش روي پاپ جديد را بررسي مي كردند. پرسشهايي كه مي تواند در جامعه جهاني و سياستهاي بين المللي كشورها تأثيرگذار باشد، يكي از اين محورها چگونگي برخورد پاپ جديد با مسلمانان بود و اينكه آيا كاردينالها در انتخاب پاپ به موضعگيري و سابقه وي نسبت به برخورد با اسلام و مسلمين توجه مي كنند يا خير.

انتخاب پاپ جديد به نوعي نشان دهنده موضعگيري واتيكان نسبت به حفظ گفتگو با اسلام و ادامه روند ژان پل دوم در گفتگو با مسلمانان يا در پيش گرفتن موضعي متفاوت است. تقريباً نيمي از كاردينالهايي كه در جلسه سري انتخاب پاپ شركت كردند كاردينالهاي ساكن اروپا بودند كه بي ترديد به موضوعاتي كه اروپا به آن توجه دارد نيز بي اعتنا نبوده اند.

طي سالهاي گذشته تنشهايي ميان مسلمانان و مسيحيان در كشورهايي چون اندونزي و نيجريه ده ها هزار كشته بر جاي گذاشته و بيش از يك ميليون نفر در جنگ هاي داخلي ميان عرب هاي مسلمان شمال سودان و مسيحيان سياهپوست جنوب اين كشور كشته شده اند. در اين ميان در همين حين اقدامات تروريستي كه به نام اسلام صورت گرفته است حس عدم اعتماد نسبت به مسلمانان را در بسياري از كشورها افزايش داده است.

از سوي ديگر، اقدامات ژان پل دوم براي پايه گذاري سنگ بناي گفتگو و ارتباط با جهان اسلام اعتبار ويژه اي براي وي در كشورهاي اسلامي به وجود آورد. ديدار وي در سال 2000 با رهبران مسلمان سوريه و گوش دادن به قرائت قرآن و بوسيدن كتاب مقدس مسلمانان باعث شد جهان پاپ فقيد را اولين پاپي بداند كه در يك مسجد قدم گذاشته است.

ژان پل دوم ازكشورهاي فلسطين، مصر و لبنان ديدار و به دليل سوء رفتار كليساي كاتوليك در گذشته عذرخواهي كرد و در معناي گسترده تر، او به وقايع تاريخي اشاره كرد كه به صورت گسترده از آن به عنوان جنگ هاي صليبي ياد مي شود.

در دوره هاي آخر پاپي ، ژان پل دوم از افراد بسياري كه طي سالهاي گذشته توسط كليساي كاتوليك مورد سوء رفتار واقع شده بودند عذرخواهي كرد و اين موارد گاهي به قرون وسطي و سالهاي بسيار دور باز مي گردد :

سال 1992: ژان پل دوم اعلام كرد كه كليسا در محكوميت گاليه، دانشمند و منجم ايتاليايي موضع نادرستي اتخاذ كرده است.

سال 1992: هنگام سفر به سنگال از مردم اين كشور درخواست بخشش مسيحياني را كرد كه در تجارت برده سهيم بودند.

سال 1995: بيانيه اي صادر و طي آن اعلام كرد كه نسبت به تبعيض يا سوء رفتار كاتوليكها عليه زنان به شدت متأسف است.

سال 1995: طي سفر به جمهوري چك خواستار بخشش براي خشونت كاتوليكها عليه پرتستانها در جنبش اصلاحات متقابل قرن شانزدهم شد.

سال 1998: طي بيانيه اي درباره هولوكاست نسبت به ترسو بودن برخي مسيحيان در طول شكنجه يهوديان توسط نازي ها ابراز شرمندگي كرد.

سال 1999: سوزانده شدن يان هاس، اصلاح طلب قرن پانزدهمي كه پيشرو پروتستانيسم بود و عصمت پاپي را زير سؤال برد، تقبيح كرد.

سال 2000: خواستار بخشش گناهان كاتوليكها طي اعصار مختلف شد كه نسبت به يهوديان، زنان و اقليتها سوء رفتار داشتند.

سال 2000: در مراسم يادبود هولوكاست در بيت المقدس گفت: كليساها كاتوليك نسبت به انزجار، شكنجه و نشان دادن احساسات يهود ستيزي عليه يهوديان توسط مسيحيان در هر زمان و هر مكاني به شدت متأسف است.

سال 2001: در سفر به يونان عذرخواهي جامعي از اقدامات ناشايست كاتوليكها عليه ارتدكسها ارائه كرد.

سال 2001: از سوء رفتار مبلغان عليه مردم بومي اقيانوس آرام عذرخواهي كرد.

سال 2001: در ديدار با پاترياك قسطنطنيه براي گناه صليبيوني كه به قسطنطنيه حمله كردند عذرخواهي كرد.

بسياري از كاتوليكها و غير كاتوليكها پاپ را در انجام اقداماتي همچون كه تأثير بسياري به جاي مي گذارد ماهر دانسته اند. جدا كردن كليساي كاتوليك از جنگ عراق و حمايت معقول واتيكان از مردم مظلوم فلسطين از گامهاي درخور توجه ژان پل دوم محسوب مي شود . پيشرفت گفتگوي مسيحيان و مسلمانان نيز از دستاورهاي مهم پاپ بود كه اين امر در مراسم تدفين وي به وضوح قابل مشاهده بود.