اکثر زائران مرز مهران دیشب پذیرایی شدند/استقرار تانکرهای آب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری امروز در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: از نظر اسکان، پذیرایی، آب و مواد غذایی برای تامین نیازهای اولیه زائران مشکلی نداریم بطوری که شب گذشته اکثر زائرانی که در شهر و پایانه مرزی مهران بودند از سوی موکب ها، ایستگاه های صلواتی و دستگاه های خدمات رسان دولتی با مشارکت مردم پذیرایی شدند.

وی یادآور شد: حتی آن دسته از زائرانی که در بیابان های مسیر مهران - دهلران نیز حضور داشتند با کمک مردم و دستگاه های خدمات رسان سازماندهی شده و آب و مواد غذایی در اختیارشان قرار گرفت.

معاو استاندار ایلام تاکید کرد: در مسیرهای خروجی از شهر مهران نیز با استقرار تانکرهایی آب مورد نیاز در اختیار زائران قرار می گیرد ضمن اینکه موکب های مستقر در مسیر نیز با مشارکت مردم از زائران پذیرایی می کنند.

وی ضمن توصیه به مردم برای خروج از پایانه مرزی و شهر مهران و اینکه این افراد زیارت عتبات عالیات را به موقع دیگری موکول کنند، از افرادی که قصد عزیمت به کربلای معلی دارند خواست به مرزهای شلمچه و چذابه مواجعه کنند چون مرز مهران از سوی طرف عراقی بسته است و فقط برای ورود زائران به کشور باز است.