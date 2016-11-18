جمشیدی، بخشی، شاکری و بابالو نمایندگان ایران در روز سوم مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دوره از مسابقات که در کانادا جریان دارد تکواندوکاران اوزان 59- و 63- کیلوگرم گروه وزنی پسران و اوزان 52- و 55- کیلوگرم گروه وزنی دختران در روز سوم این رقابتها که از ساعت 20/30 امروز جمعه به وقت تهران آغاز می شود مبارزات خود را آغاز می کنند.

در وزن 52- کیلوگرم دختران مبینا شاکری از تیم کشورمان دور نخست استراحت دارد و سپس به دیدار برنده استرالیا و کرواسی می رود. مبینا بابالو هم در وزن 55- کیلوگرم بعد از استراحت در مرحله نخست باید با برنده ایتالیا و لاتویا پیکار کند.

اما در بخش پسران و در وزن 59- کیلوگرم محمد رضا جمشیدی در اولین دیدار باید با «مارکوس واسلیوس» از لیتوانی مبارزه کند و در صورت برتری به دیدار برنده مبارزه اسلوونی و هنگ کنگ می رود. امیرمحمد بخشی هم در وزن 63- کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و دور دوم به مصاف برنده لیتوانی و کوزو می رود.

برای تیم کشورمان تا کنون مبینا نژاد یک مدال طلا، ابراهیم صفری یک مدال نقره و علی باصری یک نشان برنز کسب کرده اند. سیده کوثر حسینی، امیرولی پور، حمیدرضا هادیان،ستاره چابکی و فاطمه جعفری هم با شکست مقابل رقبای خود از دور رقابتها کنار رفتند.

یازدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان روز چهارشنبه با حضور ۸۰۰ تکواندوکار از ۱۰۲ کشور جهان در کانادا آغاز و تا روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.