ثبت نام کمیته ملی المپیک در ۱۶ رشته بازی های کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی ۲۲ اردیبهشت ماه تا اول خردادماه سال آینده به میزبانی آذربایجان و در شهر باکو برگزار می شود. ایران که در دوره های پیشین این بازی ها حضور داشت، قصد دارد در این دوره بازی ها نیز شرکت کند.

در همین راستا کمیته ملی المپیک بعد از معرفی شاهرخ شهنازی به عنوان سرپرست با انجام اولیه ثبت نام اولیه، حضور ورزشکاران کاروان ایران در دوره جدید بازی های کشورهای اسلامی را قطعی کرده و اینگونه برای این حضور اعلام آمادگی رسمی کرده است.

ورزش های آبی، ژیمناستیک، ووشو (ساندا)، تنیس روی میز، هندبال، جودو، کشتی (فرنگی و آزاد)، تیراندازی، تنیس، والیبال، بوکس، دوومیدانی (فدراسیون دوومیدانی و فدراسیون معلولان)، کاراته، تکواندو، ورزش های زورخانه ای و وزنه برداری ۱۶ رشته ای هستند که کمیته ملی المپیک که برای اعزام ورزشکار به رقابت بخش ها و ماده های مختلف آنها ثبت نام اولیه انجام داده است.

اصغر رحیمی، رئیس مرکز تیم های ملی کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: این ثبت نام اولیه حضور کاروان ایران در بازی های کشورهای اسلامی است. در واقع انجام این ثبت نام به معنی اعزام قطعی ورزشکار یا نمایندگان رشته های ثبت نام شده نیست.

وی با تاکید بر اینکه هدف و برنامه کمیته ملی المپیک اعزام کاروان بزرگ به بازی های کشورهای اسلامی است، خاطرنشان کرد: این برنامه ما است که البته به شرط تامین به موقع بودجه قطعا اجرا خواهد شد. در کل اینکه فاکتورهایی مانند شرایط فنی، شرایط روز رشته مورد نظر، مدال آوری و به خصوص شرایط مالی تعیین کننده چگونگی اعزام کاروان به باکو است.

رئیس مرکز تیم های ملی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: نتایجی که ورزشکاران و رشته ها در دوره پیشین بازی های کشورهای اسلامی به دست آوردند نیز از جمله معیارهای موردنظر برای شکل گیری ترکیب نهایی کاروان اعزامی به باکو است. در کل ما بر اساس برنامه ای که برای اعزام کاروان بزرگ به بازی های کشورهای اسلامی داریم، ثبت نام اولیه را در بخش مردان، زنان و انفرادی و تیمی رشته های مورد نظر انجام داده ایم اما این ثبت نام به معنی اعزام قطعی نیست.

وی در این رابطه ادامه داد: پیش بینی ما بر اساس ثبت نام اولیه انجام شده، اعزام ۱۵۰ ورزشکار به بازی های کشورهای اسلامی است اما بازهم تاکید می کنم معیارهای مختلف در نهایی شدن تعداد رشته ها و ورزشکارانی اعزامی و در کل ترکیب کاروان ایران تاثیرگذار هستند.

رحیمی در پایان گفت: زمان برگزاری بازی های کشورهای اسلامی به لحاظ مالی و تخصیص بودجه خوب نیست. به هر حال این بازی ها اوایل سال آینده برگزار می شود یعنی زمانی که احتمالا بخش زیادی از بودجه ۹۶ کمیته به دست مان نرسیده است. امیدوارم در این زمینه مشکلی نداشته باشیم.

به گزارش مهر، برگزاری بازی های همبستگی کشورهای اسلامی زیر نظر سازمان کنفرانس اسلامی و با حضور ورزشکاران زن و مرد از ۵۷ کشوری که عضو این سازمان هستند، آغاز شد. اولین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی سال ۲۰۰۵ میلادی در عربستان و به میزبانی مشترک چهار شهر مکه، مدینه، جده و طائف برگزار شد.

ایران با حضور در اولین دوره بازی های کشورهای اسلامی صاحب ۱۰ مدال طلا، ۹ نقره و ۱۱ برنز شد و جایگاه پنجم را به دست آورد. در سومین دوره این بازی ها ایران با ۸۸ ورزشکار متشکل از ۲۹ ورزشکار زن و ۵۹ ورزشکار مرد و در ۶ رشته تکواندو، ووشو، تیر و کمان، کاراته، دوومیدانی و والیبال شرکت کرد. در این دوره بازی ها کاروان ایران بعد از کشور میزبانی یعنی اندونزی با ۵۹ مدال که ۳۰ مدال آن به رنگ طلا بود در جایگاه دوم قرار گرفت.

قرار بود دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی سال ۲۰۰۹ به میزبانی ایران برگزار شود اما برخی مسائل منجر به لغو میزبانی ایران و در کل این دوره بازی ها شد.