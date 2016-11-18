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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۱۵۰طرح اشتغالزای اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

۱۵۰طرح اشتغالزای اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۵۰طرح اشتغالزای اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن ۱۵۰طرح اشتغالزای اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این طرح ها در بخش صنعتی و کشاورزی هستند.

وی عنوان کرد: بیش از یک هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به طرح اشتغالزای اقتصاد مقاومتی در این استان پرداخت شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در این استان طرح های گردشگری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کلید خورده است که نقش مهمی در توسعه گردشگری این منطقه دارد.

وی یاداور شد: تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی فعالیت دولت تلاش های بسیاری در راستای توسعه این استان انجام شده است که بهره برداری از سه واحد صنعتی بزرگ از مهمترین دستاوردها به شمار می رود.

کد مطلب 3827787

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