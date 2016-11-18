۱۵۰طرح اشتغالزای اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن ۱۵۰طرح اشتغالزای اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این طرح ها در بخش صنعتی و کشاورزی هستند.

وی عنوان کرد: بیش از یک هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به طرح اشتغالزای اقتصاد مقاومتی در این استان پرداخت شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در این استان طرح های گردشگری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کلید خورده است که نقش مهمی در توسعه گردشگری این منطقه دارد.

وی یاداور شد: تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی فعالیت دولت تلاش های بسیاری در راستای توسعه این استان انجام شده است که بهره برداری از سه واحد صنعتی بزرگ از مهمترین دستاوردها به شمار می رود.