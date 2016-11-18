تحقق اقتصاد مقاومتی تنها راه‏ حل مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی قلی زاده در خطبه های نماز جمعه امروز فاروج با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع مردم اصفهان اظهار کرد: مهمترین نیاز امروز کشور بصیرت سیاسی و انقلابی گری و داشتن روحیه و تفکر انقلابی است.

وی با اشاره به محورهای مهم سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: جبران عقب ماندگی های کشور و تنها راه حل مشکلات آن، تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

امام جمعه فاروج یکی دیگر از محورهای مهم سخنان مقام معظم رهبری را داشتن بصیرت سیاسی عنوان کرد و گفت: بی‌ بصیرتی باعث مجذوبیت شدن انسان در مقابل دشمن می شود.

حجت الاسلام قلی زاده داشتن روحیه انقلابی و تفکر انقلابی را یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: طی یکسال گذشته مقام عظمای ولایت بارها بر این نکته تاکید کرده اند، چرا که دشمن از روحیه انقلابی وشهادت طلبی ملت ایران می ترسد.

وی تصریح کرد: همه مشکلات اساسی کشور فقط با روحیه انقلابی ملت ومسئولان حل می شود.

امام جمعه فاروج شجاعت، اقدام و عمل، ابتکار، بن بست شکنی، گره گشایی، امیدوار بودن به آینده را از نشانه های روحیه انقلابی برشمرد و گفت: نیروی انقلابی به امید خدا به سمت آینده روشن کشورحرکت می‌ کند و در این راه از هیچ چیزی هراس به دل راه نمی دهد.

وی با توجه به وضعیت پسابرجام و روی کارآمدن مجدد جمهوری‌ خواهان آمریکا، تنها راه ‌حل مشکلات کشور را تقویت داشته‌ ها و استحکام درونی قدرت عنوان کرد و گفت: نخستین گام برای حل مشکلات تقویت روحیه وتفکر انقلابی و زمینه‌ سازی برای بسط و گسترش آن در ارکان مدیران کشور است.

حجت الاسلام قلی زاده در ادامه به حماسه بزرگ و بی نظیر اربعین حسینی اشاره کرد و راهپیمایی میلیونی کاروان های اربعین را سرمایه ارزشمند برای دنیای تشیع در مقابل دنیای کفر خواند.

وی بر وحدت مسلمانان در بزرگ‌ترین گردهمایی عالم تاکید کرد و گفت: راهپیمائی اربعین دشمنان اسلام وانقلاب اسلامی را خلع سلاح کرده و دنیا مات ومبهوت این اجتماع عظیم اسلامی شده است.

خطیب نماز جمعه فاروم در مورد مسأله تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران نیز گفت: ملت ایران نیازی به تأسیس دفتر اتحادیه اروپا ندارد.

وی با بیان اینکه راهبرد اتحادیه اروپا حمایت از فتنه سال ۸۸۸ بود، تاکید کرد: دفتر نفوذ، جاسوسی و مداخلات ضد حقوق بشری اتحادیه اروپا نباید در تهران تأسیس شود.

حجت الاسلام قلی زاده با تبریک سالروز هفته بسیج که در آستانه آن قرار گرفته ایم نیز گفت: حضرت امام(ره) در مورد بسیج فرمودند که بسیجیان جهان اسلام؛ در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشید که شدنی است.

وی با باین اینکه بسیج نیروی پای کار نظام اسلامی است، تصریح کرد: بسیج امروز در عرصه فرهنگی وظیفه سنگینی دارد.

امام جمعه فاروج در ادامه از شهروندان شهرستان فاروج خواست تا در استقبال و پذیرائی، اسکان وکمک مالی به زائران پیاده مرقد مطهر امام رضا(ع) در حد توان خود کمک کنند.

وی همچنین شهادت محسن خزاعی، روایتگر دلیر و شجاع جبهه مقاومت و حماسه‌آفرینی ‌های مدافعان حرم اهل بیت(ع) را تسلیت گفت.