هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان اردیبهشت ۹۶ در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم ابراهیمی ظهر جمعه در نشست خبری با خبرنگاران گیلانی در محل دفتر رایزنی فرهنگی ایران در باکو با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در اردیبهشت ماه سال ۹۶ اظهار کرد: سه استان تهران، اصفهان و اردبیل میزبان هفته فرهنگی آذربایجان خواهند بود.

وی افزود: هماهنگی های لازم در این زمینه انجام شده و برای هماهنگی نهایی، «عدالت ولی اف» معاون وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان با یک هیئت بلند پایه فرهنگی، سفری به ایران خواهند داشت.

رایزن فرهنگی ایران در باکو ادامه داد: بلافاصله پس از برگزاری هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در ایران، هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان برگزار می شود.

ابراهیمی تصریح کرد: دو کشور همسایه و مسلمان ایران و آذربایجان، مراودات فرهنگی خوبی در حوزه های مختلف با یکدیگر دارند و تلاش رایزنی فرهنگی ایران در باکو معرفی مشاهیر فرهنگی، علمی و ادبی ایران در جمهوری آذربایجان و جلوگیری از ایجاد مسائل اختلافی و حل و فصل سو تفاهمات بین دو کشور در حوزه های مختلف فرهنگی است.

وی با اشاره به همجواری جمهوری آذربایجان با چهار استان گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی تأکید کرد: باید از این پتانسیل در حوزه فرهنگی و هنری استفاده شود.

رایزن فرهنگی ایران در باکو افزود: تمامی استان های هم مرز با جمهوری آذربایجان و به ویژه استان های گیلان و آذربایجان شرقی تمایل زیادی به برگزاری هفته فرهنگی در کشور آذربایجان دارند.

برگزاری هفته فرهنگی گیلان در جمهوری آذربایجان

ابراهیمی با بیان اینکه تمام تلاش رایزنی فرهنگی ایران در باکو ایجاد ارتباط استان های مجاور ایران با کشور آذربایجان است، به دیدار اخیر با استاندار گیلان و علاقه مندی وی برای برگزاری هفته فرهنگی گیلان در جمهوری آذربایجان و به نمایش گذاشتن پتانسیل های فرهنگی و قابلیت های گیلان اشاره کرد.

وی گفت: با هماهنگی های انجام شده، زمینه برگزاری هفته فرهنگی گیلان در کشور آذربایجان فراهم است و هر چه در توان داریم، برای برگزاری شایسته این هفته فرهنگی در جمهوری آذربایجان به کار خواهیم بست.

ابراهیمی ادامه داد: زمان دقیق برگزاری هفته فرهنگی گیلان در جمهوری آذربایجان با هماهنگی با مسئولان استان گیلان اعلام می شود و در تلاشیم تا این هفته فرهنگی به زودی انجام شود.

وی گفت: با ابراز تمایل مقامات آذری مراسم افتتاح هفته فرهنگی گیلان در شهر باکو، غرفه های صنایع دستی در شهر گنجه و بحث هنرهای نمایشی در شهر لنکران انجام می شود.

رایزن فرهنگی ایران در باکو با بیان اینکه با نخبگان حوزه های مختلف فرهنگ و هنر جمهوری آذربایجان ارتباط خوبی داریم، افزود: چندی پیش کتاب سرود دوستی ایران و جمهوری آذربایجان که اشعار آن توسط شاهین فاضل سروده شده است، توسط توفیق باکی خانوف آهنگساز مشهور آذری چاپ شد و سرود آن به زودی اجرا می شود.

رابطه خوب سفارت ایران با خبرنگاران آذری

ابراهیمی ارتباط خوب رایزنی فرهنگی و سفارت ایران در جمهوری آذربایجان با رسانه ها و مطبوعات را یادآور شد و اظهار کرد: در مراسمات ملی کشورمان و در ایام دهه فجر و نوروز و همچنین برای بیان فعالیت های رایزنی فرهنگی و تنویر افکار عمومی و پاسخ‌گویی به سوالات خبرنگاران آذری، نشست های خبری مختلف با استقبال رسانه های آذری برگزار می شود.

وی ادامه داد: سفارت ایران در باکو با هدف شناخت هر چه بهتر ایران در رسانه های آذری، زمینه سفر خبرنگاران آذری به ایران و بازدید آنها از مناطق مختلف کشورمان را فراهم کرد و این موضوع تاثیر بسیار مثبتی در فعالیت آنهایی داشت که می خواستند ایران را تخریب کنند.

لزوم معرفی مشاهیر فرهنگی، علمی و ادبی ایران در آذربایجان

رایزن فرهنگی ایران در باکو برگزاری نشست های علمی و تخصصی رایزنی فرهنگی ایران در باکو از طریق دانشگاه ها و مراکز علمی ایران با آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان و تفاهم نامه های امضا شده در حوزه های مختلف را یادآور شد و گفت: تاکنون برای معرفی مشاهیر فرهنگی، علمی و ادبی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان چندین کنفرانس برای شهریار، فردوسی و سعدی و همچنین شاعر فضولی با حضور آذری ها در تبریز برگزار کرده ایم.

ابراهیمی از برگزاری نشست برای صائب تبریزی در آینده نزدیک در شهر تبریز خبر داد و افزود: برای معرفی پروین اعتصامی و میرزا علی اکبر صابر نیز در آینده نزدیک نشست تخصصی و کنفرانس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هدف این است که تمام مشاهیر و مفاخر فرهنگی و ادبی کشورمان را در جمهوری آذربایجان بشناسانیم، تصریح کرد: شهریار را آنطوری که در ایران می شناسند به جهت تحریف اشعار این شاعر ایرانی در زمان کمونیسم، در کشور آذربایجان شناخته نشده و باید آنطور که شایسته است، مشاهیر فرهنگی، هنری و ادبی ایران در جمهوری آذربایجان به مردم این کشور شناسانده شود.

استقبال بی نظیر مردم آذربایجان از فیلم های ایرانی

رایزن فرهنگی ایران در باکو با اشاره به اینکه در حوزه سینما و در ابتدای سال جاری هفته فیلم ایران در باکو برگزار شد، اظهار کرد: در هفته فیلم ایران در جمهوری آذربایجان پنج فیلم نمایش داده شد و تمامی فیلم ها مورد استقبال آذری ها قرار گرفت.

ابراهیمی علاقه مردم جمهوری آذربایجان به فیلم های ایرانی را یادآور شد و افزود: با اکران فیلم «شیار ۱۴۳» در هفته فیلم ایران در باکو همان عکس العملی که مردم ایران در تماشای این فیلم داشتند را شاهد بودیم و تمامی تماشاگران و هنرپیشه ها و مسئولین آذری حاضر در سالن با دیدن این فیلم اشک ریختند.

وی با اشاره به علاقه کارگردانان جمهوری آذربایجان برای حضور در جشنواره فیلم فجر در ایران، گفت: حضور کارگردانان آذری در جشنواره فیلم فجر می تواند شروع کننده یک همکاری نزدیک بین کارگردانان و بازیگران دو کشور باشد.

ابراهیمی علاقه مردم جمهوری آذربایجان به فیلم ایرانی «محمد رسول الله» را یادآور شد و افزود: در آینده نزدیک این فیلم محبوب تولید ایران، در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و همچنین سایر شهرهای این کشور اکران می شود.

فعالیت در حوزه نشر

رایزن فرهنگی ایران در باکو با بیان اینکه در حوزه ترجمه و کتاب در طول دو سال گذشته توانسته ایم ۱۰ کتاب را ترجمه و چاپ کنیم، خاطر نشان کرد: برخی از این کتاب ها به طور مستقل و در حوزه ادبیات توسط رایزنی فرهنگی منتشر و برخی دیگر نیز با همکاری سایر نهادها چاپ و منتشر شده است.

ابراهیمی به اعزام گروه های فرهنگی و هنری آذربایجان به ایران اشاره کرد و افزود: تبادل هیئت های فرهنگی و هنری به صورت ویژه انجام می شود و طی هفته های گذشته شش شاعر و مداح مطرح آذری در کنگره ادبیات عاشورایی آذربایجان در تبریز حضور پیدا کردند.

جمهوری آذربایجان با ۹ میلیون نفر جمعیت بزرگترین کشور منطقه قفقاز بوده و در گذرگاه اروپا و آسیای شمال غربی قرار دارد و پایتخت آن شهر تاریخی باکو است. این کشور ساحلی دریای خزر دارای میراث فرهنگی، باستانی و تاریخی است.

عکس: مهدی حسین نژادی