ارتش و پليس كنترل بانكوك را در دست گرفتند / كميته اصلاحات سياسي در تايلند تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز و شبكه هاي تلويزيوني العالم و الجزيره، ارتش و نيروهاي پليس كنترل شهر بانكوك پايتخت تايلند را به دست گرفته و خواستار آرامش مردم شدند كه درپي اين درخواست آرامش به اين شهر بازگشته است.

فرماندهان ارتش و پليس در تلويزيون تايلند تشكيل كميته اصلاحات سياسي را اعلام كردند و تلويزيون تايلند با قطع برنامه هاي عادي خود اقدام به پخش سرودهاي نظامي و تصاوير پادشاه مي كند.

اين درحاليست كه پيشتر منابع خبري گزارش داده بودند "تاكسين شيناواترا" نخست وزير تايلند رئيس ستاد ارتش اين كشور را از كار بركنار و در تايلند حالت فوق العاده برقرار كرده است و نيروهاي هوادار رئيس ارتش بركنار شده ساختمان نخست وزيري و ساختمانهاي دولتي در شهر بانكوك را به كنترل خود درآورده اند.

در همين حال، شبكه خبري سي ‌ان ‌ان دقايقي پيش از حركت چندين دستگاه تانك در بانكوك پايتخت تايلند خبر داد.

بر اساس اين گزارش ظاهرا اوضاع بانكوك عادي است، اما شايعاتي در مورد وقوع تحولات سياسي و احتمال انجام كودتا در اين شهر منتشر شده ‌است.

اين درحالي است كه نخست وزير تايلند براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك به سر مي‌ برد. همچنين برخي گزارشها حاكي از آن است كه ارتش تايلند اعلام كرده كه تانك هاي مذكور در حال بازگشت از يك تمرين نظامي هستند.

سي ‌ان ‌ان خاطرنشان كرد: اين تحولات در حالي روي داده كه قرار است در ماه نوامبر در تايلند انتخابات برگزار شود. كميسيون انتخابات تايلند اخيرا تاريخ برگزاري انتخابات سراسري اين كشور را از 15 اكتبر به اواخر ماه نوامبر تغيير داد.

نخست وزير تايلند نيز در پي تحولات اخير در كشورش قصد دارد سفرش به نيويورك را نيمه ‌تمام گذاشته و به تايلند بازگردد.