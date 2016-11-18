نخستین نکوداشت مفاخر فرهنگی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر درمراسم نکوداشت مفاخر فرهنگی استان اظهار داشت: ما در اداره کل افتخار داریم که این کارهای فرهنگی را در استان برگزار می کنیم .

حمیده ماحوزی اضافه کرد: احیاء، انتشار و معرفی آثار ارزنده این مفاخر فرهنگی استان، بازگرداندن هویت فرهنگی این عزیزان به نسل کنونی از جمله اهداف این نکوداشت است.

وی افزود: ما در تلاشیم تا این همایش را به طور مستمر ادامه داده و سهم خودمان را به عنوان مجموعه‌ای فرهنگی در خصوص مفاخر فرهنگی و اجتماعی کشورمان ادا کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: با برگزاری چنین همایش‌هایی می‌توان به توسعه و رشد یک جامعه فرهنگی کمک کرد، چراکه توسعه و رشد یک جامعه در گروی ارتباط با این مفاخر است.

وی خاطرنشان کرد: این نکوداشت با همکاری انجمن سینمای جوانان مرکز بوشهر، انجمن شعر و ادب و انجمن دوستداران حافظ برگزار شد که جا دارد از همکاری صمیمانه این انجمن‌ها تشکر کنم.

بهرامیان نویسنده و پژوهشگر برجسته کشور که به عنوان سخنران در این مراسم حضور داشت، گفت: بعضی از مفاخر آن قدر برجسته و بزرگ هستند که اگر در یک همایش توضیحاتی را بدون تحقیق از شما برای ارائه بخواهند که چندین ساعت سخنرانی کنی و آن عزیزان را معرفی کنی، این پنج تن از جمله این مفاخر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه این مراسم چند تن از شعرا به شعر سرایی پرداختند. در پایان این مراسم از خانواده‌های منوچهر آتشی، حسن زنگنه، ایرج شمسی زاده، محمدرضا نعمتی زاده و خلیل عمرانی توسط ستاد نکوداشت مفاخر فرهنگی استان تقدیر و تجلیل شد.

ستاد نکوداشت مفاخر فرهنگی استان بوشهر، نخستین نکوداشت را ویژه شعر و ادب به تجلیل از خانواده‌های این عزیزان برگزار کرد.