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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

نماینده ولی فقیه در مازندران:

اقتصاد کشور با بحران مواجه است

اقتصاد کشور با بحران مواجه است

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه اقتصاد کشور با بحران مواجه است، خواستار به روز شدن و توجه به کیفیت در صنعت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نمازجمعه ساری به وضعیت بیمارگونه اقتصاد و صنعت در کشور اشاره و اضافه کرد: برای درمان و رفع مشکلات فراروی صنعت باید اقدامات و برنامه ریزی کارشناسانه صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به کیفیت در تولید صنایع اظهار داشت: کالای باکیفیت و به روز همواره خواهان دارد و باید کیفیت محصولات بر اساس نیاز روز جامعه ارتقاء یابد.

آیت الله طبرسی، با عنوان اینکه اقتصاد کشور بیمار و بحرانی است خواستار چاره اندیشی برای رفع مشکلات فراروی شد.

امام جمعه ساری در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه بر لزوم توجه به سبک زندگی اسلامی تاکید کرد و گفت: هدف دشمن این است تا سبک زندگی اسلامی را تغییر دهد اما ما هیچگاه برابر آنان تسلیم نمی‌شویم.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت فرارسیدن اربعین حسینی و شرکت پرشور مردم در راهپیمایی و پیاده روی عظیم اربعین اظهار داشت: این پیاده روی تجلی وحدت و همبستگی دنیای اسلام به شمار می‌رود و دشمنان چشم دیدن این عظمت را ندارند.

آیت الله طبرسی همچنین خواستار توجه و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی شد و گفت: برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باید به صنعت، کشاورزی و گردشگری توجه ویژه شود.

کد مطلب 3827801

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