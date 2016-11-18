اجتماع اربعین حسینی تجلی وحدت مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور ظهر آدینه در خطبه های نمازجمعه میامی در مسجد جامع این شهر با بیان اینکه اربعین حسینی یک ظرفیت بزرگ برای هدایت بشریت است، گفت: بزرگداشت اربعین در واقع برای فراموش نکردن عاشورا است و بازخوانی واقعه عاشورا در اربعین حسین(ع) صورت می گیرد لذا از این منظر اربعین حسینی برایمان ارزشی والا دارد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه اربعین حسینی، افزود: درس بزرگ اربعین حسینی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهادت در برابر توطئه های دشمنان است.

امام جمعه میامی افزود: اجتماع عظیم مسلمانان در روز اربعین حسینی در کربلای معلی تجلی وحدت است و در سال جاری به دلیل شکست های پیاپی مزدوران تکفیری داعش و گروهک های مورد حمایت استکبار و آل سعود دارای اهمیتی ویژه قلمداد می شود.

صفایی پور کرد: حضور میلیونی شیعیان در قاب تصاویر، نمایش وحدت بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان را رقم می زند که امروز دشمنان اسلام نیز مجوبرند به تاثیرگذاری آن اذعان داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتخابات آمریکا و انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور، ادامه داد: دولتمردان آمریکا وقت خود را برای دخالت در کشورهای مختلف اختصاص ندهد و برای رفع مشکلات داخلی کشور خود تلاش کنند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه ترامپ باید بداند که ایران اسلامی زیر بار حرف زور و ظلم نخواهد رفت، گفت: دشمنان ایران اسلامی بدانند ملت ایران اسلامی با تاسی گرفتن از قیام امام حسین (ع) و نهضت عاشورا زیر بار هیچ ظلم و ستمی نخواهند رفت.

صفایی پور در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، گفت:اگر ملت ایران توانست در برابر دشمنان ایستادگی کند روحیه و تفکر بسیجی مردم ایران بوده است.

وی افزود: بسیجیان قرارگاه فرهنگی نمازجمعه را نباید فراموش کنند و در برگزاری باشکوه نمازجمعه نقش موثری را ایفا کنند.

امام جمعه میامی هفته کتاب را نیز زمانی مناسب برای ترویج فرهنگ مطالعه خواند و گفت: کتاب یارهمیشگی انسان است و از مسئولان تقاضا داریم تا نسبت به تجهیز هرچه بیشتر کتابخانه های شهری و روستای میامی اهتمام داشته باشند.