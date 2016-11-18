به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به برخی اتفاقات و مناسبت‌ها، گفت: هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم و مسئولان استان اصفهان از این استان با عناوین ارزشمندی چون استان شهادت، پیشگامی، استقامت، ایستادگی، علم، فرهنگ، کار و ابتکار نام بردند و از روحیه جهاد و شهادت طلبی شهدای این استان یاد کردند.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری مهمترین نیاز کشور را به خصوص برای نخبگان و مسئولان، بصیرت سیاسی دانستند به این معنی که بدانیم با چه کسی طرف هستیم.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از مسئولان اصفهان ابراز کرد: رهبر انقلاب اسلامی در آن دیدار مهم‌ترین نیاز کشور برای نخبگان را بصیرت دانستند و فرمودند خوشبختانه مردم عادی دارای این بصیرت‌اند اما تعجب می‌کنیم که برخی نخبگان با تکیه بر توهمات در مسائل غیرضروری گاهی آن‌چنان ورود کرده و خط و نشان می‌کشند که اگر کسی نداند تصور می‌کند فقط مسئله اصلی کشور همان است.

اجماع نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات در تمدید ۱۰ ساله تحریم‌ها نشان از دشمنی آن‌ها دارد

وی به منویات رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند برای ملت ایران هیچ تفاوتی ندارد که چه شخصی رئیس جمهور آمریکا می‌شود و جمهوری‌خواه و دموکرات تفاوتی برای کشورمان ندارد ما همواره از طرف این دو حزب شاهد شر بودیم و خیری از آن‌ها به ما نرسیده است.

آیت الله سعیدی ابراز داشت: اجماع نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات در تمدید ۱۰ ساله تحریم‌ها نشان‌دهنده دشمنی آمریکا و خصومت دیرینه‌ای است که با ما دارند.

وی به سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به دستور امام(ره) اشاره کرد و افزود: بسیج شجره طیبه، مغز متفکر و دارای آمادگی در همه میدان‌ها و عرصه‌ها است و امام راحل نیز فرمودند رحمت خداوند بر بسیجیان باد که آنان پشتوانه انقلاب هستند.

امام جمعه قم همچنین به شهادت عده‌ای از مسلمانان نیجریه اشاره و ابراز کرد: ارتش نیجریه که تحت حمایت وهابیت است عده‌ای از مسلمانان و شیعیان نیجریه را به خاک و خون کشید.

وی اظهار کرد: آل سعود خبیث و نظامیان مزدور نیجریه و گروه‌های تکفیری بدانند هر ظالمی که قصد خاموشی نور و عشق اباعبدالله(ع) داشت موفق نبوده است چرا که دست خداوند همراه عاشقان این امام بزرگ است.

اربعین جهل زدایی، تمدن سازی و قدرت سازی شیعه است

آیت الله سعیدی ادامه داد: امروز لشکر ۲۵ میلیون نفری پیاده نظام امان زمان(عج) از سراسر جهان در کشور عراق جمع شده‌اند تا مراسم عظیم پیاده‌روی اربعین را شکل دهند و این نور و حرارت عشق اباعبدالله(ع) که از طرف خداوند روشن شده است به کوری چشم دشمنان هرگز خاموش نخواهد شد.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: اربعین بازگشت امت اسلام به مطالبه رسول خدا و پاسخی به وصیت رسول خدا(ص) در حدیث ثقلین و اثبات نقش امامت، پیوند مردم با ولایت است و جهل زدایی، فرهنگ‌سازی، تمدن سازی، قدرت سازی برای شیعه و زمینه‌سازی برای حکومت مهدی(عج) از اهداف اربعین است.

وی با بیان اینکه دشمنان در طول تاریخ از ظرفیت عظیم اربعین وحشت داشتند، افزود: می‌بینیم که خبرگزاری‌های معاند حضور ۲۵ میلیونی مردم در اربعین امسال در عراق را سانسور می‌کنند اما آنان بدانند عظمت اربعین در طول تاریخ خاموش نشده و هرگز نیز خاموش نمی‌شود.

بیان خطوط کلی روابط بین‌الملل مؤمنان در سوره ممتحنه

آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود مردم را به تقوای الهی دعوت کرد و اظهار داشت: اگر انسان می‌خواهد داخل در حزب الله و مقرب درگاه الهی باشد باید تقوای الهی پیشه کند.

وی با بیان اینکه کارها باید با نام خدا انجام شود، افزود: «الله» در میان اسماء الهی جایگاه خاصی دارد و در میان اسماء الهی «الله» و «رحمان» بر هیچ‌کس غیر از خدا اطلاق نمی‌شود.

امام جمعه قم تصریح کرد: مؤمن برای قرائت، فهم و تدبر در قرآن، زمانی که جمله نورانی «بسم الله الرحمن الرحیم» را می‌گوید، در واقع به خدا استعانت می‌جوید تا فهم خوبی در قرائت قران داشته باشد.

وی ادامه داد: در سوره ممتحنه خدا خطوط کلی روابط بین‌الملل را بری مؤمنین و طرح جامه چگونگی رابطه با غیرمسلمانان را مشخص می‌کند چراکه اسلام دین منطق، حکمت و دینی جهانی است.