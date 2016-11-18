برتری میزبانان در هفته چهارم/ اولین پیروزی هدف پویان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان کشورامروز جمعه ۲۸ آبان ماه با برگزاری سه دیدار در شهرهای تهران، قم و لارستان پیگیری شد. برتری میزبانان بر میهمانان نکته جالب توجه و مهم در این دیدارها بود.

تیم هدف پویان جوان قم بعد از گذشت ۴ هفته با برتری برابر هیات هندبال البرز به اولین پیروزی خود در رقابت های لیگ دست یافت. تیم جوان و بومی شهید چمران لارستان به سرمربی گری ناهید غارسی موفق شد تیم مدعی فولاد مبارکه سپاهان را با اختلاف ۱۴ گل شکست دهد. همچنین تیم تاسیسات دریایی مدافع عنوان قهرمانی نیز در تهران برابر نماینده کرمان به برتری رسید.

در این هفته با توجه به حذف تیم شهرداری سنندج از دور رقابت های لیگ برتر هندبال شاهد برگزاری تنها دیدار در چارچوب دیدارهای دور رفت لیگ برتر زنان بودیم. با توجه به حذف شهرداری، تیم ذوب آهن اصفهان در این هفته قرعه استراحت داشت.

نتایج کامل هفته چهارم لیگ برتر هندبال زنان به این شرح است:

* تاسیسات دریایی ۲۹ – شهرداری بم ۲۲

* هدف پویان جوان قم ۳۵- هیئت هندبال البرز ۱۶

* شهید چمران لارستان ۳۰- فولاد مبارکه سپاهان ۱۶