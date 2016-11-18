چشم امید به آمریکا خطای تاریخی است/شاید ترامپ گورباچف امریکا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نور مفیدی در خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی جمعه شهر گرگان به نزدیک بودن ایام اربعین اشاره کرد و گفت: روز یکشنبه هفته جاری روز اربعین و روز زیارت سیدالشهداست.

وی افزود: زیارت سیدالشهدا در تاریخ اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است به‌گونه‌ای که خلفای بنی امیه با درست کردن قبر برای سیدالشهدا مخالفت می‌کردند چراکه قبر آن حضرت مرکز حرکت انقلاب و نهضت بوده است.

آیت‌الله نور مفیدی تصریح کرد: قبر امام حسین (ع) این روزها ملجأ درماندگان شده است و حتی افرادی که خارج از دایره اسلام هستند مانند مسیحیان عراق و دیگر کشورها در مراسم روز اربعین و زیارت آن حضرت شرکت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان بابیان اینکه در دنیا سابقه این‌چنین حرکت میلیونی وجود نداشته است، گفت: حرکت مردم مسلمان به‌سوی کربلا برای زنده کردن اهداف امام حسین (ع) بوده تا به دنیا این پیام را ارسال کنند که ما پاسدار حرمت عاشورای حسینی هستیم.

امام‌جمعه گرگان اظهار کرد: امام حسین همانند کشتی نجات است و تلاش کرد مردم را از رنج نادانی و جهالت نجات دهد چراکه نادانی بزرگ‌ترین دشمن بشریت است و وادی خطرناکی است.

آیت‌الله نور مفیدی با اشاره به افرادی که در مقابل امام حسین (ع) ایستادگی کردند، اظهار کرد: کسانی که در مقابل اهداف امام حسین ایستادگی کردند افرادی بودند که از حاکمان جاهل زمان خود پیروی می‌کردند اما امام حسین (ع) در مقابل همه شرایط آن زمان ایستادگی کرد و حتی در راه اطاعت و بندگی خونش ریخته شد.

امام‌جمعه گرگان در آغاز خطبه دوم خود به مراسم بزرگداشت چهار هزار شهید گلستان که در شهر تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: چند روز گذشته در تهران از طرف گلستانی‌های مقیم تهران مراسم باشکوه بزرگداشتی برای چهار هزار شهید گلستان برگزار شد و تجلیلی درخور شهیدان بزرگوار استان برگزار شد.

وی با اشاره به انتخابات آمریکا گفت: انتخابات آمریکا بالاخره تمام شد و آقای ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد، اینکه که فردی انتخاب شود که سیاسی نبوده، دارای پرونده اخلاقی نامناسب بوده و در نظرسنجی‌ها از رقیب خود عقب بوده جای تجزیه‌وتحلیل دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان افزود: علت عمده انتخاب او این بود که خود را متمایز از نخبگان سیاسی آمریکا معرفی کرد و معتقد بود این انتخابات آخرین فرصت برای تغییر آمریکا است و با همین موضع‌گیری‌ها توانست رأی بیاورد.

پرده مخملین روی چهره آمریکا فرو افتاده است

آیت‌الله نور مفیدی افزود: انتخاب مردم آمریکا نشان‌دهنده این بود که از وضع موجود کشورشان اراضی نیستند و درواقع این انتخابات پرده مخملی که روی چهره آمریکا کشیده شده بود را به پایین انداخت و مردم از چهره واقعی آمریکا باخبر شدند.

امام‌جمعه گرگان گفت: امروز آمریکا با ۲۰ هزار میلیارد دلار بدهی بدهکارترین کشور دنیا است و به اعتراف خودشان طی سال‌های گذشته ۶ هزار میلیارد دلار هزینه جنگ در کشورهای عراق، سوریه، یمن، لبنان کرده و این در شرایطی بوده که بنا به اعتراف خودشان و با این پول می‌توانستند دو بار کشور آمریکا را بازسازی کنند.

وی بابیان اینکه این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات درون کشور آمریکاست، گفت: آمریکا کشوری است که ۹۹ درصد ثروت آن در دست یک درصد جمعیت و یک درصد دیگر ثروت کشور بین ۹۹ درصد جمعیت آن توزیع‌شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان بابیان اینکه آمریکا کشوری است که به اعتراف خودشان روزانه بین ۴۵ میلیون نفر بن رایگان غذا توزیع می‌شود، افزود: در انتخابات اخیر این کشور ایالت کالیفرنیا ادعای جدا شدن از آمریکا را مطرح کرد و این نشان‌دهنده این است که شاید ترامپ باعث ازهم‌پاشیدگی آمریکا شود همان‌طور که گورباچف که باعث ازهم‌پاشیده شدن شوروی شد.

وی گفت: برخی از داخل کشور چشم امید به کمک‌های آمریکا دارند تا وضعیت کشور ما را سامان دهد که باید به این افراد گفت چطور از کشوری که خودش این‌چنین در مشکلات غرق‌شده است توقع کمک دارند.

امام‌جمعه گرگان افزود: عده‌ای چشم امید به آمریکا دوخته اند و خیال می‌کنند آمریکا می‌تواند کشورهای دیگر را نجات دهد اما همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند ما باید چشم امیدمان به استعدادهای خودمان باشد و از امکانات خودمان استفاده کنیم نه اینکه چشم به یاری دیگر کشورها داشته باشیم.

آیت‌الله نور مفیدی اظهار کرد: من معتقدم آینده کشور از امروزش روشن‌تر است و این‌یک خطای تاریخی است که نجات کشور را از دیگر کشورها بخواهیم.