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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

لحظه به لحظه به شمار زائران افزوده می شود؛

ازدحام در شلمچه به اوج رسید/بدون ویزاها کار را مشکل کرده اند

ازدحام در شلمچه به اوج رسید/بدون ویزاها کار را مشکل کرده اند

شلمچه ـ با توجه به زمان اندک یک روزه تا اربعین حسینی، ازدحام در شلمچه به اوج خود رسیده ولی عبور و مرور در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، ازدحام و کثرت جمعیت زائران اربعین حسینی که مشتاقان راه مرز شلمچه را برای رفتن به کربلای معلی انتخاب کرده اند سبب شده تا ازدحام در شلمچه به اوج خود برسد.

در میان خیل عظیم زائرانی که عزم سفر به عراق را دارند تعدادی زیادی از مشتاقان اباعبدالله الحسین که عمدتا افغانی هستند بدون در اختیار داشتن ویزا و حتی گذرنامه به مرز شلمچه آمده اند و این حضور پر تعداد کار را با مشکل مواجه کرده است.

به دلیل ازدحام و ترافیک جمعیتی در عراق که حاصل رفت و برگشت زائران اربعین در مرز عراق از سمت پایانه مرزی شلمچه، مسئولان مرزبانی این کشور سرعت عمل را کم کرده اند.

برخی از زائران به گفته خودشان ساعتهای مدیدی است که در صف مانده اند و اجازه خروج به آنها داده نمی شود، اما مسئولان دلیل این موضوع را نداشتن ویزا و گاها گذرنامه از سوی متقاضیان سفر به کربلا می دانند.

کد مطلب 3827832

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