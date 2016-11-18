به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: یکی از درس‌های عاشورا تقدم رضای خدا بر رضای شخص است. در صبر انسان قلبا راضی نیست اما چیزی نمی‌گوید اما در مرحله رضا قلبا هم از خدا راضی است.

وی ادامه داد: امام صادق می‌فرماید «کسی به رضا می رسد که همه مراحل عبادی در او جمع است». در مقام رضا آنچه محبوب می‌پسندد آن را دوست دارد. خداوند در شب معراج در پاسخ به پیامبر فرمود «هیچ چیزی نزد من بهتر از این نیست که بنده به من توکل کند».

امام جمعه آبدان گفت: اگر کسی به مقام رضا رسید زندگی برای او زیبا می‌شود و همه سختی‌ها آسان می‌شود. امام حسین(ع) در زمان شهادت می‌فرماید «خدایا من راضی هستم به قضای تو، تسلیم تو هستم، ای فریادرس فریادرسان، به فریادم برس.

امام جمعه آبدان در ادامه با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری بیان داشت: حرکت اربعین ضامن بقای کشور است که باید زنده بماند. ما غبطه می‌خوریم و این از شعائر است.

وی خاطرنشان کرد: این نظر رهبر معظم انلاب ما را به فکر وا می‌دارد که بدانیم این حرکت زمینه‌ساز ظهور امام زمان است؛ ما که محروم هستیم در شهر خود این حرکت را شبیه‌سازی کنیم.

حمیدی‌نژاد تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که دشمن توطئه زیادی دارد و باید آن را بشناسیم و در مقابل آن طرح داشته باشیم.

وی گفت: وادادگی در مقابل دشمن دروازه همه آسیب‌ها است. هدف ما این است که کشور و ملت را به اوج برسانیم که الگوی بشریت شود، هدف امام ما این است.

امام جمعه آبدان افزود: ایستادگی بر اصول انقلاب باعث حل مشکلات است و موجب عزت و رفاه می‌شود و به پیشرفت‌های مختلف دست خواهیم یافت.