نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد آغاز بكار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از راديو سوا، كوفي عنان در مراسم افتتاحيه نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل خواستار يكپارچه كردن تلاش هاي رهبران جهان براي مقابله با چالش ها و بحران هاي جهاني به ويژه فقر و توسعه كشورهاي فقير، نقض حقوق بشر، حفاظت از محيط زيست، درگيري ها و جنگ ها و خطر تروريسم و افراط گرايي شد.

وي در اين سخنان بر ضرورت ايجاد راه حلي براي درگيري فلسطيني ها و اسرائيلي ها تاكيد كرد و گفت كه اين امر يكي از بارزترين منابع چالش هاي امنيتي پيش روي جهان محسوب مي شود.

دبيركل سازمان ملل گفت: شايد مايل باشيم كه مناقشه و درگيري عربي فلسطيني را صرفا يك درگيري منطقه اي در چارجوب مناقشات و درگيري هاي مختلف در نظر بگيريم اما مسئله اينگونه نيست و هيچ درگيري به اندازه درگيري خاورميانه در درون خود بعد سمبليك و عاطفي ندارد.

عنان خاطرنشان كرد: تازماني كه فلسطيني ها زير اشغالگري و در معرض نااميدي و اهانت روزانه قرار دارند و مادامي كه اسرائيلي ها در معرض انفجار اتوبوس ها و سالن هاي مراسم قرار دارند، شلعه ور شدن احساسات در هر مكاني ادامه خواهد يافت.

دبيركل سازمان ملل بر ضرورت توقف سياست اشغالگري مداوم و تسلط بر اراضي عربي ازسوي اسرائيل تاكيد كرد و همچنين بر ضرورت ايفاي مسئوليت ها ازسوي شوراي امنيت براي پايان دادن به اين مناقشه و درگيري و رسيدن به راه حلي سياسي تاكيد ورزيد.