به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان این مطلب افزود: دولت عراق تصور می‌کرد، اپراتور ایرانی اقدام به نصب تجهیزات در این مسیر کرده بود که با توضیحات داده شده، این برداشت اشتباه، تصحیح شد.

جهرمی با تاکید براینکه دولت عراق همچون ایران، اجازه نصب تجهیزات از سوی یک اپراتور خارجی در کشور خود را نخواهد داد، اظهار کرد: چراکه این امکانات در شرکت های عراق وجود دارد تا بتوانند در صورت درخواست اپراتورهای ایرانی، امکانات مورد نیاز را (براساس هزینه مشخص) در مناطق مورد نظر نصب کنند.

به گفته وی، فقط یکی از شرکت‌های عراقی با حمایت مالی یکی از اپراتورهای ایرانی اقدام به نصب تجهیزاتی برای افزایش کیفیت و تقویت ارتباطات تلفنی در مسیر نجف به کربلا کرده است.

جهرمی، وضعیت کیفیت ارتباطات و تبادل داده از طریق اپراتورهای ایرانی در عراق را «خوب و مناسب» توصیف کرد و افزود: با وجود اقدامات انجام شده از سوی اپراتورهای ایرانی و عراقی در مسیرهای منتهی به کربلا و داخل این شهر، با افزایش جمعیت و اوج ترافیک ارتباطی، ایجاد اختلال در تماس و اینترنت، موضوعی عادی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: دولت و اپراتورهای عراقی برای تسهیل ارتباطات و تبادل داده میان دو کشور در ایام اربعین همکاری بسیار خوبی با ایران داشتند و این مسئله سبب رضایت مشترکان ایرانی در عراق شده است.

وی افزود: همه تلاشها برای بهبود وضعیت کیفیت ارتباطی زائران در حال انجام است.