پیاده روی اربعین نمایش استکبار ستیزی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید یازرلو، در نماز جمعه شهر رامیان اظهارکرد: ایام اربعین زمان نمایش همراهی و همبستگی مسلمانان در مقابل با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی است.

وی افزود: امروز عشق به امام حسین (ع) حد و مرز نمی شناسد و همه ادیان به عظمت قیام عاشورا پی برده و اسیر تبلیغات مسموم دشمنان اسلام نمی شوند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران شهرستان رامیان خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی در صدد ضربه زدن به اعتقادات مسلمانان بوده و تکفیری های بی دین و مذهب را درگیر جنگ مذهبی و خانمان سوزی کرده اند که هدفشان تخریب وجهه و جایگاه اسلام و مسلمانان است.

حجت‌الاسلام یازرلو تصریح کرد: اربعین نشان می دهد نشانه های استکبارستیزی گسترش یافته است و استکبار جهانی به سردمداری آمریکای جهان خوار که استقلال و امنیت اقتصادی، مذهبی و فرهنگی مسلمانان را نشانه گرفته است، راه به جایی نخواهد برد.

وی ادامه داد: هدف اصلی قیام عاشورا امر به معروف و نهی ازمنکر است و امروزه بزرگترین منکر آمریکا است.

امام جمعه موقت رامیان با تاکید براینکه باید در مقابل منکران بین المللی ایستادگی کنیم، بیان کرد: طاغوتیان زمان با تهاجم فرهنگی و شبیخون مذهبی به جنگ مسلمانان آمده اند و هدفشان تخریب اسلام است.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی وظیفه همگانی است و باید آن را از درون خانواده شروع کنیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران شهرستان رامیان در پایان اهانت به امام راحل، ولایت فقیه و رهبری را در دانشگاه گرگان محکوم و خاطر نشان کرد: باید بدانید که آمریکا بدهکارترین، مفسد ترین و مشکل ساز ترین کشور جهان است و ایادی آنان نمی توانند به کشور، مقام امام عظیم الشان، جایگاه ولایت ولایت فقیه و مقدسات توهین کنند و در مقابل آنان کوتاه نمی آییم.