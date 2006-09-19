به دنبال حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران هستيم / همكاري دمشق و تهران به منزوي شدن بيشتر سوريه منجر شده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري سي ان ان، بوش كه خطاب به مردم ايران سخن مي گفت، مدعي شد : آمريكا به شما احترام مي گذارد و به كشور شما، به تاريخ غني و فرهنگ شما احترام مي گذارد و همچنين كمك شما به تمدنهاي بشري را تحسين مي كنيم؛ شما شايسته آن هستيد تا از فرصتي براي شكل دهي به آينده خود بهره مند باشيد.

وي با اشاره به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و همچنين استعداد و هوش ايراني ها و درباره شكوفا شدن آنها گفت: شما به لحاظ اجتماعي داراي پتانسيل فوق العاده اي هستيد.

همچنين رئيس جمهور آمريكا رهبران ايران را متهم كرد كه آزادي ملت خود را انكار مي كنند و اين كشور را تبديل به منبعي براي تغذيه تروريسم ، افراط گرايي و همچنين تعقيب برنامه هاي تسليحاتي هسته اي كرده اند.

وي با اشاره به قطعنامه شوراي امنيت گفت: اين قطعنامه اي روشن بود و در آن از ايران خواسته شد تا جاه طلبي هاي تسليحاتي هسته اي خود را كنار بگذارد و اين نيازمند آن است تا تهران به تعهدات بين المللي خود عمل كند. ايران بايد برنامه هاي تسليحات هسته اي خود را كنار گذارد.

بوش خطاب به ايراني ها ادعا كرد: برخلاف آنچه كه رژيم به شما مي گويد ما اعتراضي به برنامه هاي هسته اي صلح آميز شما نداريم و در تلاش هستيم تا موضوع هسته اي ايران را به شيوه اي ديپلماتيك حل و فصل كنيم.

به ادعاي وي، آمريكا و ايران مي توانند دو دوست و هم پيمان در كنار هم براي آرمان صلح زندگي كنند.

رئيس جمهوري آمريكا همچنين در بخش ديگري از سخنان خود درباره سوريه مدعي شد كه همكاري دمشق و تهران به منزوي شدن بيشتر سوريه منجر شده است.

دموكراسي در خاورميانه، كشورهاي عربي ازجمله كويت، عربستان و مصر ، بحران دارفور، جنگ لبنان، حزب الله و دفاع از موجوديت رژيم صهيونيستي، تروريسم در جهان، جنگ افغانستان و افراط گرايي از ديگر مسائلي بود كه بوش در سخنراني خود به تمامي آنها اشاره كرد.