اربعین نمایانگر نفوذ فرهنگ حسینی در میان تمام بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی ظهر امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان، با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهارداشت: شهادت امام حسین(ع) و یارانش در واقعه عاشورا، نهضت کربلای حسینی، و اسارت اهل بیت سیدو سالار شهیدان دارای اسرار خفیه فراوانی است که شاید عقل و تحلیل بشر از فهم ان عاجز باشد.

وی با بیان اینکه عاشورای امام حسین (ع) با زنده کردن مفهوم ولایت اهب بیت (ع) عامل بقای اسلام در طول تاریخ بوده است، افزود: اسلام دارای دو علت محدثه یعنی نبوت به عنوان عامل ایجاد، ترویج، تبلیغ و تبیین دین و مبقیه شامل ولایت، شهادت و امامت است که عامل دوم موجب بقا و احیای دین در طول زمان است.

امام جمعه کاشان با بیان اینکه اگر از اسلام، ولایت را حذف کنیم چیزی باقی نمی ماند، ابراز داشت: بعد از یک هزار و ۴۰۰ سال با همه توطئه‌ها، کارشکنی‌ها و جنایاتی که سلاطین جابر و پادشاهان ستمگر برای حذف اسلام مرتکب شدند اما این دین مبین همچنان پابرجاست و هر روز بیش از گذشته راه خود را در هدایت عقل و دل‌های بشر در تمام دنیا باز می‌کند.

وی با بیان اینکه بر اساس وعده الهی زمین را بندگان شایسته ام به ارث می‌برند، اظهار داشت: یقین داریم که در نهایت حقانیت دینی که امام حسین (ع) خون خود و یارانش را در راه آن نثار کرد تمامی کره زمین را تسخیر می کند و روزی همه دنیا یکپارچه نام حسین(ع) را فریاد می زنن، آن روز است که سیم خاردارهایی که مستکبران در کشورها برای عدم دسترسی به حق ایجاد کرده‌اند پاره پاره می‌شود.

آیت‌الله نمازی در ادامه همچنین به دیدار رهبر معظم انقلاب با هزاران نفر از مردم استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: رهنمودهای ایشان پس از امام راحل در تمامی فراز و نشیب‌های ۳۷ ساله پس از انقلاب اسلامی راهگشا بوده است و توصیه من این است کع روحانیت،‌ائمه جماعات، اساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان نیز به دقت فرمایشات و پیام های ایشان را مورد مطالعه قرار داده و در زندگی و جامعه عملیاتی کنند.

کشورهای استکباری جز نفع خود در دنیا به چیزی دیگری اهمیت نمی‌دهند

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته موافقت مجلس نمایندگان آمریکا برای تمدید ۱۰ ساله تحریم ها علیه ایران را نشانه دشمنی همیشگی آمریکا با ایران برشمرد و گفت: کشورهای استکباری جز نفع خود در دنیا به چیزی دیگری اهمیت نمی‌دهند و به جنایات خود در دنیا با خودخواهی و به دشمنی با اسلام ادامه می‌دهند و با این روند ملت ایران نیز نمی‌توانند هیچ‌گاه به قول‌های پوشالی آنها اعتماد کنند.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود به پیاده روی اربعین حسینی اشاره و ابراز داشت: اربعین نمایانگر نفوذ فرهنگ حسینی در میان تمام بشریت است چراکه برای این زیارت مهم مردم از سرتاسر جهان حضور پیدا می کنند.

آینده بشریت به اسلام و شیعه تعلق دارد

وی با بیان اینکه زیارت اربعین جزو ۵ نشانه‌های مومن برشمرده شده است، ادامه داد: برای خدمت به زائران اربعین حسینی شیعیان، اهل تسنن و حتی غیرمسلمانان و حتی کودکان بسیار خردسال نیز به زائران سید و سالار شهیدان خدمت می‌کنند و همه اینها نشان این امر است که مطابق وعده‌های خدواند آینده بشریت به اسلام و شیعه تعلق دارد.