اعتراض هواداران تراکتورسازی در خصوص عدم اتمام ورزشگاه یادگار امام

به گزارش خبرنگار مهر: تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۳:۳۰ در استایوم اختصاصی خود میزبان تیم برق جدید شیراز است که این دیدار حواشی داشت که از آن جمله می توان به شعار تماشاگران در خصوص عدم آماده شدن ورزشگاه یادگار امام اشاره کرد.

حضور شهرام دبیری ،رئیس ش.رای اسلامی ضشهر تبریز و مسعود پزشکیان نایت رئیس مجلس شورای اسلامی در استادیوم و بین تماشاگران اشاره کرد،بعد از به ثمر رسیدن گل تیم تراکتورسازی کادرفنی برق جدید شیراز بطری آبی را به سمت نیمکت تراکتورسازی پرتاب کردند که این عمل با اعتراض سرپرست تراکتورسازی همراه بود.

گفتنی است:حدود شش هزار هوادار در استادیوم حضور دارند.