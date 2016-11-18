به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا پناه بردن انسان به خدا از وسوسه های درونی و بیرونی است.

وی بیان داشت: امام سجاد می فرماید که خدایا من از سه چیز شاد شدن دشمن، فقر و تنگدستی و نیازمندی به دیگران و همچنین مردن بدون توشه به تو پناه می برم.

فلسفه اربعین رهایی از جهل و غفلت است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود به فرا رسیدن اربعین حسینی(ع) اشاره کرد و گفت: اربعین روز زیارت مخصوص امام حسین(ع) بوده و مردم خواندن این زیارت را در این روز فراموش نکنند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر برگزاری عزاداری اربعین مانند عزاداری عاشورا به صورت باشکوه بیان داشت: اربعین روز دیدار و ملاقات غافله مقاومت با غافله شهادت است.

وی غافله مقاومت را امام سجاد(ع)، حضرت زینب(س) و اسرای عاشورا عنوان کرد و گفت: غافله شهادت نیز امام حسین(ع) و یاران با وفای این امام بزرگوار است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد فلسفه اربعین را رهایی از جهل و غفلت عنوان کرد و گفت: امروز بزرگترین درد بشریت غفلت و جهالت بوده و بزرگترین آسیبی که به انقلاب وارد می شود نیز از ناحیه غفلت است و باید بیدار، هوشیار، آگاه و با بصیرت باشیم.

آیت الله میرعمادی از اربعین به عنوان کنگره ای عظیم یاد کرد و بیان داشت: در راهپیمایی اربعین از خاک عراق تا مرز مهران و کربلا انسان عاشق، دلسوخته و دوستدار امام حسین(ع) وجود دارد.

اربعین موجب سربلندی و عظمت اسلام است

وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین یک نوع قدرت نمایی امت اسلامی برابر جبهه استکبار و ظلم ستیزی است تصریح کرد: امروز شیعه، سنی، مسیحی و ... در راهپیمایی اربعین حضور دارند و بیش از ۷۰ کشور مسلمان دنیا در این راهپیمایی عظیم شرکت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد مهم ترین پیام و دستاورد کنگره عظیم اربعین را نشان دادن عشق، ایمان و محبت به اهل بیت به خصوص امام حسین(ع) دانست و بیان داشت: در راهپیمایی اربعین نمایش وحدت و عزت اسلام و مسلمین به رخ دنیا کشیده می شود.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه همه اینها زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) است گفت: حضور در راهپیمایی اربعین حسینی(ع) تاثیر اخلاقی و تربیتی فراوانی نیز دارد.

وی با تاکید بر اینکه راهپیمایی اربعین رها شدن از تعلقات دنیوی و پیوستن به غافله عشق، ایثار، مقاومت و ایمان است ادامه داد: راهپیمایی اربعین طی امسال از نظر انسانی افزایش یافته است و بالاتر از این موضوع حضور نسل جوان عاشق و با بصیرت در این راهپیمایی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری یک کنگره عظیم میلیونی از انسان ها در کربلا شکل گرفته است تصریح کرد: این امر موجب عظمت اسلام و مسلمین شد.

تفکر بسیجی، تفکر الهی و رهایی بخش است

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن هفته بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج سراسر برکت و نعمت است و تشکیل بسیج از برکات و الطاف خدایی است.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی، تفکر الهی و رهایی بخش است ادامه داد: روحیه بسیجی سازنده و گره گشا بوده و فرهنگ بسیجی، فرهنگ متعالی، مقاومت و ایستادگی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد روش بسیجی را اخلاص، ایثار، علم، آگاهی، تبعیت از ولایت، احسان، سازندگی و ... عنوان کرد و بیان داشت: بسیج افتخار است چرا که امام(ره) فرموند که خداوند من را با بسیجیان محشور کند.

آیت الله میرعمادی افزود: بسیج به عنوان لشگر مخلص خدا در تمام صحنه ها سربلند و پیروز است و همواره موجب عمران و آبادانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

نارضایتی گسترده مردم آمریکا از انتخابات این کشور

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: همچنان این انتخابات در صدر اخبار دنیا قرار دارد و آثار و پیامدهای آن همچنان خبر اول دنیا بوده چرا که این انتخابات مایه شرمساری مسئولان و سیاستمداران آمریکا شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه وزیر امور خارجه آمریکا نیز به صراحت اعلام کرده که این انتخابات مایه شرمساری ما شده است بیان داشت: همچنین بعد از برگزاری این انتخابات شاهد عکس العمل و نارضایتی مردم آمریکا برای اولین بار به صورت گسترده بودیم و مردم آمریکا بعد از آن به نظام حاکم بر آمریکا «نه» گفتند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه این نارضایتی گسترده مردم نه فقط علیه رئیس جمهور آمریکا بلکه علیه هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بوده است تصریح کرد: انتخابات آمریکا زمینه گسست و جدا شدن ایالات متحده از همدیگر شده است چرا که هم اکنون ایالت نیویورک اعلام استقلال کرده و گفته است که هرگز زیر بار این رئیس جمهور نمی رویم.

انتخابات آمریکا تاثیری بر ملت ایران ندارد

وی با تاکید بر اینکه این امر نویدی برای مستضعفین دنیا بوده که استکبار جهانی در حال از هم پاشیدن است گفت: همچنین برای آمریکا، اروپا و بعضی هم پیمانان آمریکا نیز این امر به دغدغه تبدیل شده که شخصی به عنوان رئیس جمهور در آمریکا انتخاب شده که نرمال نیست، عقل ندارد و نمی داند چه حرفهایی از دهانش در می آید و می گوید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به موضع گیری ایران و مقام معظم رهبری در رابطه با انتخابات آمریکا عنوان کرد: رهبری در تحلیل عالی، منطقی و ساده ای اعلام کردند که ما بعد از این انتخابات نه مثل دیگران شادی می کنیم و نه گریه می کنیم چرا که برای ما فرقی نمی کند چه کسی انتخاب شده و آمریکا همان آمریکا بوده و انتخابات ریاست جمهوری تاثیری بر ملت ایران ندارد.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: ملت ایران راه خود را رفته است چرا که همواره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا آسیب دیده و برایش فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهور آمریاکا شده است.

اجازه تاسیس لانه جاسوسی و مرکز اختلاف افکنی در ایران را نمی دهیم

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه ما باید استقلال خود را حفظ کنیم و به ظرفیت های درونی خود اتکا کنیم گفت: راه حل رفع مشکلات داخلی کشور به خصوص مشکلات اقتصای تکیه بر ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا تلاش می کند که در تهران دفتری ایجاد کند گفت: آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال منافع ملت ایران نیست بلکه به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

آیت الله میرعمادی تاکید کرد: اتحادیه اروپا و آمریکا بدانند که ملت ایران به آنها اجازه تاسیس لانه جاسوسی و مرکز اختلاف افکنی در داخل کشور را نخواهد داد.

وی در ادامه سخنان خود به سالروز آزاد سازی سوسنگرد و شکست حصر سوسنگرد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در آزاد سازی سوسنگرد حضوری فعالانه داشتند و آزاد سازی سوسنگر سبب شد که بخش هایی دیگری از خاک ایران نیز آزاد شود.