مسائل زیرساختی شلمچه و چذابه باید حل شود/ فقر درخوزستان موج میزند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن حسن زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: روحیه خدمت مردم عزیز استان به زائران حسینی در مسیر و همچنین در مرزهای چذابه و شلمچه جای تقدیر و سپاس دارد. البته مسئولان تلاش بسیار خوبی نسبت به سال قبل داشته اند که جای تقدیر است اما مسائل زیرساختی این دو مرز باید حل شود.

وی اضافه کرد: مراسم اربعین باید مردمی بماند و دستگاه های دولتی و اجرایی لازم نیست موکب برپا کنند، دستگاه ها و وزارت خانه ها در مسائل زیرساختی مانند آب و راه کمک کنند.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: دستگاه امام حسین(ع)، دستگاه بی نظمی و نقض مقررات نیست، نباید کسی به اسم عشق به امام حسین(ع) بدون ویزا به مرز مراجعه کند و موجب عدم تشرف دیگر زائران شود.

آیت الله حسن زاده در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به ۲۹ آبان ماه آغاز هفته بسیج عنوان کرد: تشکیل بسیج توسط حضرت امام خمینی(ره) از پیش بینی و آینده نگری های ایشان بود. بسیج خدمات بی بدیلی قبل و در زمان جنگ تحمیلی در کنار دیگری نیروهای نظامی داشته و پس از جنگ نیز در قالب بسیج سازندگی خدمات ارزنده ای ارائه داد.

بسیاری از وعده های رئیس جمهور تحقق نیافت

وی همچنین به سفر یک روزه رئیس جمهور به خوزستان اشاره کرد و گفت: در این سفر صحبت های خوبی در خصوص سهم بیشتر مردم استان از نفت توسط رئیس جمهور و وزیر نفت زده شد اما مردم خوزستان صحبت های خوب و قشنگ را بسیار شنیده اند ولی بسیاری از وعده های داده شده تاکنون تحقق نیافته است.

امام جمعه موقت اهواز بیان کرد: اولین چاه نفت خاورمیانه در مسجدسلیمان بود اما این شهر جاده ایمنی برای تردد ندارد، فقر در امیدیه و ماهشهر در کنار تاسیسات عظیم پتروشیمی بسیار است.

آیت الله حسن زاده همچنین به بحث انتقال آب از خوزستان اشاره کرد و افزود: در این زمینه باید به قانون عمل شود و اگر قانون غلط است باید اصلاح شود، ما نمی خواهیم این موضوع را سیاسی کنیم، آب انتقالی باید فقط برای شرب باشد. پیش بینی شده است آب خیلی بیشتری از میزان مورد نیاز برای آب شرب انتقال یابد.

وی با بیان اینکه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری که رئیس جمهور در سفر اخیر خود به خوزستان بر اجرای آن تاکید داشت، نیاز به آب دارد، ادامه داد: در این صورت مشکلات زیست محیطی مانند ریزگردها بسیار بیشتر خواهند شد و حتی بر افزایش آمار بیکاری در خوزستان که به هیچ وجه مطابق با دیگر استانها نیست، تاثیر خواهد داشت.