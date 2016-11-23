ابهامات اساسنامه ژیمناستیک بیشتر شد/ ارسال به FIG بدون تغییرات!

به گزارش خبرنگار مهر، همه چیز برای برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک (۱۲ مهر) آماده بود که درست دو روز قبل از برگزاری آن سرپرست فدراسیون با انتشار خبری اعلام کرد مجمع انتخاباتی این رشته به تعویق افتاد.

همیشه مرسوم بوده که برگزاری و یا لغو مجامع انتخاباتی رشته های مختلف از طریق وزارت ورزش و جوانان اعلام شود اما این بار فدراسیون ژیمناستیک با استناد به نامه کمیته ملی المپیک در اقدامی عجیب و البته بسیار سریع طی نامه ای به هیاتهای استانی خود مجمع را لغو شده اعلام کرد. اگرچه لغو این انتخابات مدتی بعد از طرف وزارت ورزش و جوانان نیز تایید شد اما عجله فدراسیون ژیمناستیک برای برهم زدن این انتخابات در نوع خود جالب بود.

علت لغو این مجمع انتخاباتی هم اساسنامه فدراسیون اعلام شد. در این خبر که از طریق سایت فدراسیون ژیمناستیک اعلام شد آمده بود: «سید محمد شروین اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک ضمن اعلام زمان تعویق انتخابات این فدراسیون گفت: مطابق نامه ارسالی از سوی ریاست محترم کمیته ملی المپیک مبنی بر لزوم تدوین اساسنامه مستقل و تصویب آن توسط فدراسیون بین المللی، انتخابات فدراسیون ژیمناستیک به تعویق افتاد.»

اسبقیان مدتی بعد از تشکیل کارگروهی برای تدوین اساسنامه و سپس ارسال آن به فدراسیون جهانی ژیمناستیک خبر داد. کارگروهی که البته هیچگاه تشکیل نشد و فدراسیون ژیمناستیک به گفته سرپرست، اساسنامه فعلی را به FIG ارسال کرده است. حال این سوال مطرح می شود اگر اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک مشکلی نداشت چرا مجمع انتخاباتی این فدراسیون به تعویق افتاد و اگر این اساسنامه دارای مشکل است چرا کارگروهی برای رفع مشکل و تدوین اساسنامه جدید تشکیل نشد؟

به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و سایر نهادهای نظارتی هیچ حساسیتی روی فدراسیون ورزش پایه و مادر ژیمناستیک ندارند. برای آنها تفاوتی نمی کند که این رشته کم کم در حال تهی شدن از قهرمانانش است.

فرقی نمی کند این فدراسیون با سرپرست اداره شود و یا با رئیس چرا که در سالها ریاست افراد مختلف این فدراسیون حتی یک سهمیه المپیک هم نداشته است. اگر گاهی از حد کم ورزش کشور صحبت به میان می آید علت را در بی توجهی به ورزشهای پایه، تاثیرگذار و با اهمیت مثل ژیمناستیک بدانیم.