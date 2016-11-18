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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

زائران به تابلوهای هشدار دهنده توجه کنند

زائران به تابلوهای هشدار دهنده توجه کنند

رئیس دبیرخانه ستاد برگزاری هفته ناجا در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چزابه گفت: هموطنان حین تردد در مسیرهای منتهی به مرز به تابلوهای هشدار دهنده به خصوص تابلوی انفجار مین توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد ابراهیم خاکی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چزابه گفت: خوشبختانه نیروی انتظامی با فعالیت و کوشش شبانه روزی شرایطی را فراهم کرده تا زائران حسینی با امنیت و آرامش مطلوبی در این گردهمایی شرکت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در خارج از حریم جاده های منتهی به مرز ، مناطق پاکسازی نشده از مین وجود دارد، هموطنان حتما حین تردد به تابلوهای هشدار دهنده انفجار مین توجه جدی داشته باشند.

رئیس دبیرخانه ستاد برگزاری هفته ناجا، خاطر نشان کرد: برای تسهیل سفر به توصیه های پلیس توجه کرده و با ماموران انتظامی همکاری لازم داشته باشند

کد مطلب 3827910

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