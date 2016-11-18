زائران به تابلوهای هشدار دهنده توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد ابراهیم خاکی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چزابه گفت: خوشبختانه نیروی انتظامی با فعالیت و کوشش شبانه روزی شرایطی را فراهم کرده تا زائران حسینی با امنیت و آرامش مطلوبی در این گردهمایی شرکت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در خارج از حریم جاده های منتهی به مرز ، مناطق پاکسازی نشده از مین وجود دارد، هموطنان حتما حین تردد به تابلوهای هشدار دهنده انفجار مین توجه جدی داشته باشند.

رئیس دبیرخانه ستاد برگزاری هفته ناجا، خاطر نشان کرد: برای تسهیل سفر به توصیه های پلیس توجه کرده و با ماموران انتظامی همکاری لازم داشته باشند