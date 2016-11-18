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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

در خطبه های نماز جمعه صورت گرفت؛

انتقادامام‌جمعه پلدختر از بازسازی نشدن دیواره ساحلی رودخانه کشکان

انتقادامام‌جمعه پلدختر از بازسازی نشدن دیواره ساحلی رودخانه کشکان

پلدختر - امام جمعه پلدختر از بازسازی نشدن دیواره ساحلی رودخانه کشکان در این شهرستان توسط مسئولان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سوری در خطبه های این هفته نماز جمعه پلدختر در سخنانی اظهار داشت: عدم بازسازی دیواره ساحلی شهر پلدختر که در بهمن ماه سال ۸۴ در اثر سیل تخریب شده تهدید جدی برای مردم و ساکنان این شهر است.

وی افزود: دیواره ساحلی شهر پلدختر دچار شکستگی شده و با گذشت ۱۱ سال هنوز بازسازی نشده و با توجه به شروع فصل بارندگی و سیلاب های سال گذشته و امسال مردم را از وقوع سیل احتمالی نگران کرده است.

امام جمعه پلدختر از مسوولان خواست تا زمان باقیست نسبت به ترمیم و بازسازی دیواره ساحلی تخریب شده از سیل هرچه سریعتر اقدام کنند تا این نگرانی مردم در وقوع سیلاب احتمالی برطرف شود.

حجت الاسلام سوری گفت: مسئولان تا قبل از بارندگی و وقوع سیل و خسارات به فکر بازسازی آن باشند تا خدای ناکرده مردم دچار آسیب و ضرر و زیان نشوند.

وی در ادامه سخنان خود به سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: مهم ترین نیاز کشور بصیرت سیاسی است که نخبگان و مسئولان کشور نیاز به بصیرت سیاسی و غافل نشدن از توطئه دشمن دارند و باید این  روحیه در مسئولان در مقام عمل رعایت شود.

امام جمعه پلدختر افزود: بی بصیرتی موجب می شود که در مقابل دشمن مجذوب شد و اگر مسئولان بصیرت نداشته باشند در مقابل دشمن مغلوب می شوند بنابر این باید بصیرت، آگاهی و شناخت کامل داشته باشند.

کد مطلب 3827923

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