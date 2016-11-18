به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سوری در خطبه های این هفته نماز جمعه پلدختر در سخنانی اظهار داشت: عدم بازسازی دیواره ساحلی شهر پلدختر که در بهمن ماه سال ۸۴ در اثر سیل تخریب شده تهدید جدی برای مردم و ساکنان این شهر است.

وی افزود: دیواره ساحلی شهر پلدختر دچار شکستگی شده و با گذشت ۱۱ سال هنوز بازسازی نشده و با توجه به شروع فصل بارندگی و سیلاب های سال گذشته و امسال مردم را از وقوع سیل احتمالی نگران کرده است.

امام جمعه پلدختر از مسوولان خواست تا زمان باقیست نسبت به ترمیم و بازسازی دیواره ساحلی تخریب شده از سیل هرچه سریعتر اقدام کنند تا این نگرانی مردم در وقوع سیلاب احتمالی برطرف شود.

حجت الاسلام سوری گفت: مسئولان تا قبل از بارندگی و وقوع سیل و خسارات به فکر بازسازی آن باشند تا خدای ناکرده مردم دچار آسیب و ضرر و زیان نشوند.

وی در ادامه سخنان خود به سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: مهم ترین نیاز کشور بصیرت سیاسی است که نخبگان و مسئولان کشور نیاز به بصیرت سیاسی و غافل نشدن از توطئه دشمن دارند و باید این روحیه در مسئولان در مقام عمل رعایت شود.

امام جمعه پلدختر افزود: بی بصیرتی موجب می شود که در مقابل دشمن مجذوب شد و اگر مسئولان بصیرت نداشته باشند در مقابل دشمن مغلوب می شوند بنابر این باید بصیرت، آگاهی و شناخت کامل داشته باشند.