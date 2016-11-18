به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکونومیک تایمز»، «شالاب کومار» یکی از اعضای هندی‌الاصل شورای مشورتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا، اعلام کرد که ترامپ طرح کنگره این کشور در مورد قرار دادن پاکستان در فهرست کشورهای حامی تروریسم را تایید خواهد کرد.

لازم به ذکر است که پس از حمله تروریستی به منطقه «اوری» واقع در کشمیرِ تحت کنترل هند که دهلی، اسلام آباد را متهم به سازماندهی آن کرده بود، دو نماینده کنگره آمریکا برای اولین بار در سپتامبر سال جاری طرح قرار دادن پاکستان در لیست کشورهای حامی تروریسم را پیشنهاد کردند.

در این طرح از دولت آمریکا خواسته شده بود تا گزارشی را در مورد قرار دادن پاکستان به‌عنوان کشور حامی تروریسم تهیه کند.

شالاب کومار همچنین در ادامه گفت که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روابط هند و آمریکا به صورت بی سابقه ای بهبود خواهد یافت.

وی همچنین اعلام کرد که تیم انتقال قدرت رییس جمهور منتخب آمریکا با مقامات ارشد دولت هند در تماس هستند.