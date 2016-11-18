آمریکائیان همچنان خائن پیشه هستند

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله علی حاجی زاده در خطبه های امروز نماز جمعه تبریزکه در مصلی حضرت امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن اربعین و برگزاری اجتماع بزرگ حسینی در کربلا اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند اربعین از مغناطیس و جذبه حسینی است و امروزه این فرهنگ الهی چنان توسعه یافته که عاشقان میلیونی از کشور های مختلف اسلامی برای زیارت سالار شهیدان جذب کربلا شده اند.

امام جمعه موقت تبریز ایمان و مومن بودن را از نشانه های زیارت برشمرده و افزود:امام حسین تجلی گاه تمام انبیاء است و ایشان با نثار خون خویش در راه خدا، ضامن بقای دین اسلام شدند.

وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا نمونه ای مثل اربعین وجود ندارد گفت: صحنه پیاده روی مردم را بارها هم از مسیر های مختلف دیده ایم در این راه گام برداشتن خستگی و مشکلاتی را دارد ولی این عشق و ایمان به امام حسین، وحدت، و اراده خداوندی است که مردم می توانند این همه راه را تحمل کنند.

حاجی زاده موفقیت ایران را برپایه وحدت و انسجام دانسته و تصریح کرد: وحدت باعث شکوفایی در جامعه شده و اگر وحدت نبود بصیرت در جامعه محقق نمی شد و مردم نیز این بصیرت را به برکت انقلاب اسلامی بدست آورده اند و بسیجان نیز جان برکفانه در جنگ ایران نقش آفرین بوده اند.

وی بابیان اینکه اسلام بر دوستی استوار است افزود: اگر امام خمینی(ره)پایه وحدت و انسجام را در جامعه تشکیل نمی داد و نبود رهبری عاقلانه و هوشیارانه مقام معظم رهبری الان کشور عزیزمان دچار تشدد و اختلاف بود و دوستی فعلی را مدیون اسلام و انقلاب هستیم.

امام جمعه موقت تبریز گفت: طبق فرموده های مقام معظم رهبری رئیس جمهور آمریکا هرکسی که می خواهد باشد برای ما به جز شر هیچ خیری نخواهد داشت چراکه یکی از آن ها هواپیمای مسافر بری ایران را ساقط کرد و دیگری سکو های نفت ایران را مورد حمله قرار می دهد.

وی همچنین به گفته های رئیس جمهور جدید آمریکا اشاره کرد و افزود:ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا جنگ های ایجاد شده در دنیا را اشتباه برای آمریکا می داند و گفت اگر دولت اوباما این هزینه ها را نمی کرد ما آمریکا را دوباره آباد می کردیم.

حاجی زاده دوست شناسی و دشمن شناسی را اصل ملاک روحیه انقلابی عنوان کرد و گفت: توکل به خدا: اعتماد به درون، شجاعت اقدام و عمل ، داشتن بصیرت، عمل به توسعه های امام، عدم توجه به منفی نگری و نترسیدن از دشمن را از دیگر واژه های روحیه انقلابی باید بدانیم.