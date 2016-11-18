دمای هوای خوزستان کاهش می یابد/ سامانه بارشی در راه است

کوروش بهادری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جمعه شاهد پدیده مه و شرجی شدید در خوزستان بودیم و فردا نیز پدیده شرجی را در نوار مرزی و سواحل خوزستان خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه میزان شرجی هوای در بستان و نوار مرزی چذابه ۹۸ درصد بود که میران قدرت دید افقی را به ۱۰۰ متر رساند، تصریح کرد: میزان رطوبت نسبی امروز در آبادان، خرمشهر، شلمچه و شادگان به ۹۵ درصد و در اهواز و ماهشهر به ۸۶ درصد رسید که میزان دید در اهواز را به یک هزار و ۳۰۰ متر رساند که به تدریج این وضعیت بهتر شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: دمای شهرهای نجف و کربلا نیز بین ۱۱ درجه تا ۲۶ درجه در نوسان است.

بهادری بیان کرد: مدل های هواشناسی فعلا وقوع پدیده گرد و غبار را نشان نمی دهند ولی از روز سه شنبه هفته آینده نوید ورود سامانه بارشی به استان خوزستان را خواهیم داشت که به مدت یک هفته فعال خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین در بیشتر نقاط استان خوزستان و حتی مناطق جنوبی بارش باران را شاهد خواهیم بود.

وی بیان کرد: با این وجود پدیده قابل توجه که از فردا شاهد آن خواهیم بود کاهش دما در استان خوزستان و شهرهای کربلا و نجف است که به تدریج دمای هوا ۶ تا هفت درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

بهادری عنوان کرد: در شبانه روز گذشته ایذه با هفت درجه و اهواز و آبادان و رامهرمز با ۳۳ درجه سانتیگراد به ترتیب خنک ترین و گرمترین نقاط استان خوزستان گزارش شدند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان یادآور شد: توصیه می شود کسانی که قصد سفر به این مناطق را دارند یا در حال بازگشت هستند، حتما از پوشاک گرم و مناسب استفاده کنند.

به گزارش مهر، در هفته گذشته تعدادی از شهرهای کشور از جمله اهواز درگیر پدیده وارونگی دما بودند. در پی وقوع این پدیده در اهواز و افزایش آلودگی، مدارس شهرستان های اهواز، کارون و باوی ۲۵ آبان ماه جاری تعطیل اعلام شد. همچنین بر اساس اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور، اهواز روز گذشته با شاخص کیفی ۱۶۷ در شرایط ناسالم برای همه گروه های سنی بوده که رده نخست آلودگی در کشور قرار داشت.