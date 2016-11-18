بسیج استکبار جهانی را ناامید کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر شاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه کاکی با اشاره به اهمیت زیارت اربعین و هدف قیام امام حسین در زیارت اربعین، اظهار داشت: هدف از قیام امام حسین همان هدف رسالت نبی اکرم(ص) دانسته شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس قرآن و نهج البلاغه هدف انبیا الهی دو موضوع مهم یعنی عالم کردن مردم و عاقل کردن مردم با تهذیب نفس است. کسانی که علم ندارند دستور خدا را نمی‌دانند و توان تربیت خود و دیگران را ندارند.

امام جمعه کاکی افزود: برخی نیز عالم هستند ولی در اثر نداشتن و عدم رشد و شکوفایی عقلی به دانش خود عمل نمی‌کنند. مردم حجاز پیش از بعثت پیامبر(ص)گرفتار دو معضل یعنی جهل علمی و نادانی و همچین جهل عملی و گمراهی بودند.

وی خاطرنشان کرد: مردم زمانه امام حسین(ع) هم گرفتار همین دو معضل بودند و بنابراین هدف قیام امام حسین(ع) همان هدف از بعثت نبی اکرم است با استفاده از زیارت اربعین.

حجت‌الاسلام شاد در ادامه ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی، به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از مردم اصفهان به مناسبت سالگرد ۳۷۰ شهید عملیات محرم در ۲۵آبان ۱۳۶۱ اشاره کرد و افزود: به فرموده رهبری، آن چیزی که امروز در درجه اول لازم ایستادگی بر اصول انقلاب است اصولی است که در وصیت نامه و بیان امام آمده است.

وی افزود: رهبری فرمودند که بنده هیچ قضاوتی درباره انتخابات آمریکا ندارم زیرا آمریکا همان آمریکاست. در دنیا عده‌ای عزا گرفته‌اند و عده‌ای شادی می‌کنند؛ ما نه عزا می‌گیریم و نه شادی می‌کنیم.

امام جمعه موقت کاکی افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب، دشمن روی اقتصاد ما متمرکز شده است. مردم باید اثر اقتصاد مقاومتی را ببینند این خواست ما از مسئولین است. وقتی بصیرت نباشد انسان مجذوب به چیزی می‌شود که جاذبه‌ای ندارد مثل عده‌ای که مجذوب آمریکا هستند.

وی آغاز هفته بسیج در ۳۰ آبان ماه را تبریک گفت و با اشاره به ماهیت و مشخصات بسیج، ادامه داد: بسیج یعنی احساس آمیخته با عقلانیت، بسیج یعنی حرکت و عمل آمیخته با مبانی فکری، بسیج یعنی عمل گرایی همراه با آرمان گرایی.

شاد با اشاره به مولفه‌های هویت بخش بسیج، افزود: ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هوشیاری در شناخت دشمن، گذشت و ایثار در برابر دوست، ایستادگی و مقاومت شجاعانه و خستگی‌ناپذیر این آن حقیقت والایی که امام بزرگوار ما به خاطر آن بسیجی بودن را افتخار می‌دانست.

وی با اشاره به عرصه‌های حضور بسیج، تصریح کرد: محدود نبودن بسیج به میدان جنگ از جمله ویژگی‌های مهم بسیج است؛ آنجایی که نیازمند به رفتن به عرصه او پیش آهنگ هست و جوان و پیر هم نمی‌شناسد و آنجایی که جای حضور در عرصه سیاست است او فعال و پرنشاط است.

امام جمعه موقت کاکی افزود: انتظارات از بسیج، حمایت از شعارهای جهانی انقلاب اسلامی، دفاع از هویت ملی و دینی ضرورت دشمن شناسی، نا امید کردن استکبار جهانی مقابله با اشاعیه فساد و توطئه‌های دشمن تقویت و افزایش بصیرت و آگاهی است.