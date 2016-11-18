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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

در ادامه برنامه‌ها در استان بوشهر؛

وزیر بهداشت از بیمارستان توحید جم بازدید کرد

وزیر بهداشت از بیمارستان توحید جم بازدید کرد

جم - وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر، از بیمارستان توحید جم بازدید کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی ظهر جمعه از بخش های گوناگون بیمارستان توحید جم بازدید کرد و در جریان مسایل و مشکلات بیمارستان قرار گرفت. 

در این بازدیدها استاندار بوشهر،  نماینده مردم در مجلس و جمعی از مسئولان حضور دارند. 

بیمارستان توحید جم از بیمارستان‌های نفتی است که تحت مدیریت ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت قرار دارد.

به گفته علیرضا رئیسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، در سفر دو روزه بهداشت و درمان به استان بوشهر ۵۴۷ میلیارد تومان طرح درمانی افتتاح و یا اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان سفری دو روزه به استان بوشهر دارد و در این سفر در همه شهرستان‌های استان حضور خواهد یافت و طرح‌های مهمی افتتاح و یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

کد مطلب 3827937

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