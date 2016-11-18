وزیر بهداشت از بیمارستان توحید جم بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی ظهر جمعه از بخش های گوناگون بیمارستان توحید جم بازدید کرد و در جریان مسایل و مشکلات بیمارستان قرار گرفت.

در این بازدیدها استاندار بوشهر، نماینده مردم در مجلس و جمعی از مسئولان حضور دارند.

بیمارستان توحید جم از بیمارستان‌های نفتی است که تحت مدیریت ستاد بهداشت و درمان صنعت نفت قرار دارد.

به گفته علیرضا رئیسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، در سفر دو روزه بهداشت و درمان به استان بوشهر ۵۴۷ میلیارد تومان طرح درمانی افتتاح و یا اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان سفری دو روزه به استان بوشهر دارد و در این سفر در همه شهرستان‌های استان حضور خواهد یافت و طرح‌های مهمی افتتاح و یا کلنگ‌زنی خواهد شد.