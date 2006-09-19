انتقاد رئيس جمهور گامبيا از برخورد سياسي و دوگانه غربي ها با پرونده هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، معاون وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار ضمن تسليم پيام تشكر رياست جمهوري اسلامي در خصوص برگزاري موفق اجلاس سران آفريقا در گامبيا و فراهم نمودن حضور فعال هيئت جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس خواستار پيگيري توافقات صورت گرفته در سفرهاي اخير مقامات دو كشور گرديد.

يحيي جامه رئيس جمهور گامبيا نيز ضمن تاكيد مجدد بر حق مسلم جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي از برخورد سياسي و دوگانه كشورهاي غربي در مورد پرونده مذكور انتقاد كرد.

وي اظهارات اخير پاپ عليه دين مبين اسلام را در ادامه چاپ كاريكاتورهاي موهن در برخي نشريات كشورهاي اروپايي به عنوان يك توطئه عليه اسلام مسلمين ناميد و آن را مردود دانست.

رئيس جمهورگامبيا مسائل و مشكلات عراق را موجب رنجش جهان اسلامي ناميد و بر ضرورت ايجاد وحدت ميان مردم عراق وعموم مسلمانان تاكيد كرد.

جامه ضمن تاكيد بر ضرورت گسترش روابط دوجانبه در كليه زمينه ها ابراز اميدواري كرد در پاسخ به دعوت به عمل آمده در اولين زمان به كشورمان سفر نمايد.