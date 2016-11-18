فاصله طولانی ازدواج تا فرزندآوری از عوامل ناباروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق با اشاره به اینکه وزارت بهداشت روی بحث پیشگیری از ناباروری هم در مردان و هم در زنان برنامه‌ریزی کرده، گفت: وزارت بهداشت در این زمینه دستورالعمل‌ها و کتابچه‌هایی آماده کرده و توسط کارشناسان ما در کشور آموزش داده می‌شود.

وی، بهترین روش پیشگیری از ناباروری را تغییر سبک زندگی، محیط زیست و تغذیه دانست و گفت: دلیل بروز ناباروری در مردان بیشتر به خاطر مصرف سیگار و الکل، بیماری‌های تب‌دار طولانی، کم‌کاری و پرکاری تیرویید، سابقه انجام جراحی‌های لگنی و سابقه ابتلا به عدم نزول یک یا هر دو بیضه است.

مطلق افزود: البته مصرف فست‌فودها تاثیر بسیار زیادی بر ناباروری دارد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره درمان ناباروری اظهار کرد: خوشبختانه در تمام مراکز استان‌ها مرکز ناباروری وجود دارد و ۸۰ درصد هزینه‌ها در مراکز دولتی تحت پوشش قرار می‌گیرد. در مناطق محروم نیز همکاری نزدیکی با بنیاد برکت که زیر نظر ستاد فرمان امام است، شروع کرده‌ایم و خوشبختانه تعداد زیادی از کسانی که نابارور هستند تحت پوشش قرار گرفته‌اند و منجر به فرزندآوری شده است.

مطلق با بیان این موضوع که مردان در خصوص ناباروری کمتر به پزشک مراجعه می‌کنند به خبرنگار پایگاه خبری ایران پزشک گفت: وقتی زن و مردی که در سن باروری هستند، پس از گذشت یک سال از ازدواج با وجود انجام فعالیت‌های جنسی منظم و صحیح و بدون استفاده از روش‌های پیشگیری، بچه‌دار نشوند باید به مراکز ناباروری مراجعه کنند تا علت این موضوع بررسی شود.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از اشکالاتی که در کشور ما وجود دارد این است که زوجین با گذشت سه سال از ازدواج نمی‌خواهند بچه‌دار شوند و همین موضوع باعث ناباروری می‌شود. اگر فاصله فرزند اول تا دوم بیش از ۵ سال باشد هم ممکن است به ناباروری ثانویه منجر شود؛ در واقع این فاصله باید بین ۳ تا ۵ سال باشد.

مطلق درباره روش‌های فرهنگ‌سازی برای مراجعه مردان به پزشک در خصوص بحث ناباروری گفت: یکی از موارد مفید در این زمینه برگزاری کنگره‌ها است. یکی دیگر از موارد این است که هر سال در هفته اول اسفند بحث سلامت مردان را داریم و یک روز از آن هفته را به بحث ناباروری مردان اختصاص می‌دهیم. در واقع این فرهنگ‌سازی انجام شده و مردان باید مراجعه کنند و نباید فکر کنند که فقط خانم‌ها نابارور می‌شوند.

وی در رابطه با کارهای انجام شده در مدارس نیز اظهار کرد: بحث سفیران سلامت هم در دانش‌آموزان و هم در دانشجویان در حال انجام است. همچنین بحث خود مراقبتی و مراقبت توسط خانواده‌ها در حال انجام است. یکی از بحث‌هایی که در این موارد مطرح می‌شود،‌ بحث بلوغ است که به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.