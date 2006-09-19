دولت ها بايد به اصلاحات ادامه دهند / بايد در كنار رهبران اصلاح طلب در كشورهاي خاورميانه ايستاد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رسمي كويت "كونا" و شبكه هاي تلويزيوني العالم و العربيه، رئيس جمهوري آمريكا گفت: جهان هم اكنون در برابر كشمكش ايدئولوژي ها بين تندروها و ميانه روها قرار دارد و در آغاز قرن بيست و يكم روشن است كه جهان در برابر درگيري ايدئولوژي بزرگي بين تندرها كه از تروريسم به عنوان سلاحي براي ارعاب آفريني استفاده مي كنند و ميانه روها كه در تلاش براي صلح هستند، قرار دارد.

وي افزود كه منطقه خاروميانه شاهد تغييرات زيادي به صورت تدريجي است و دولت ها بايد به اصلاحات ادامه دهند.

بوش گفت : اين گمان كه تغييرات در خاورميانه ثبات منطقه را برهم مي زند گماني اشتباه است و بايد در كنار رهبران اصلاح طلب در كشورهاي خاورميانه ايستاد.

رئيس جمهوري آمريكا افزود كه با سازمان ملل براي كمك به عراق در راه مبارزه با دشمنان آزادي كار خواهيم كرد.

وي خاطرنشان كرد: حدود 12ميليون عراقي، انتحارطلبان و قاتلان را در ماه دسامبر گذشته به چالش كشيدند ودر حوزه هاي راي گيري در انتخاباتي آزاد حضور به هم رساندند و آمريكا به حمايت از عراق در نبردش براي ساختن كشوري آزاد پايبند است.

بوش افزود: آمريكا و شركايش در ائتلاف به ايستادن در كنار دولت دموكراتيك عراق و كمك به تامين حمايت بين المللي و نيازهاي سرمايه گذاري در عراق براي اشتغال زايي و فرصت آفريني و آموزش عراقي ها ادامه خواهد داد.

برپايه اين گزارش، وي همچنين بر كمك آمريكا به افغانستان براي شكست دشمنان خود و ساختن كشوري آزاد كه به مردم خود ظلم نمي كند يا پناهگاه تروريست ها نمي شود، تاكيد كرد و گفت كه از زمان سقوط طالبان، مردم افغانستان رهبران خود را در انتخاباتي آزاد انتخاب كردند و اقدام به ايجاد دولتي دموكراتيك در آن كردند و هم اكنون نيروهاي بيش از 40 كشور ازجمله اعضاي ناتو در كنار ملت افغانستان برضد تندروها كار مي كنند.

بوش درباره لبنان نيز اظهار داشت: لبنان سال هاي مديد نمونه اي براي دموكراسي و تكثرگرايي و درهاي باز در منطقه بوده و بار ديگر خواهد بود و ملت لبنان سال گذشته نيروهاي سوريه را از كشورشان اخراج و دموكراسي را در لبنان بار ديگر تاسيس كرد.

وي در پايان گفت: لبناني ها در جريان جنگي كه با حملات تحريك آميز حزب الله به اسرائيل آغاز شد در معرض آزمايش قرار گرفتند اما سازمان ملل قطعنامه خوبي را تصويب كرد كه به نيروهاي بين المللي به رهبري فرانسه و ايتاليا ماموريت كمك به لبناني ها براي بازپس گرفتن حاكميت خود بر خاك لبنان را محول كرد.