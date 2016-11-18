به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس گروهی در خطبه های امروز نمازجمعه رودبار با اشاره به دلایل شکل گیری قیام عاشورا اظهار داشت: امام حسین (ع) از گناهان یزید آگاه بود و معتقد بود اگر با یزید کنار بیاید، در واقع از اسلام خارج شده است ضمن اینکه ایشان بیعت با یزید را مساوی با کفر ورزیدن می دانست.

وی عنوان کرد: امام حسین (ع) برای عمل به دستور خدا که بر اطاعت از خدا و رسول خدا در قرآن کریم سفارش کرده بود، با یزید بیعت نکرد و حوادث کربلا رقم خورد.

گروهی با تسلیت به مناسبت اربعین حسینی بیان کرد: امام حسن عسکری (ع) یکی از نشانه های مومن را قرائت زیارت اربعین دانسته اند بنابراین مسلمین از فیض این دعا غافل نمانند.

امام جمعه رودبار اظهار داشت: زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین یکی از یادگاران ارزشمندی است که جابر ابن عبدالله انصاری برای مسلمین به ویژه شیعیان بر جا گذاشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم اصفهان افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر امر بصیرت سیاسی تاکید دارند و مردم را نسبت به فریب دشمنان و هوشیاری در برابر این دسیسه ها آگاه می کنند.

گروهی با اشاره به پیشنهاد راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران بیان کرد: راه اندازی این دفتر در واقع به معنای راه اندازی لانه جاسوسی دوم در ایران است.

امام جمعه رودبار تصریح کرد: دشمن را از در بیرون رانده ایم و او حالا می خواهد با برنامه های مختلف از پنجره داخل بیاید و همه تلاش خود را به کار گرفته تا اهدافش را در ایران پیاده کند.

وی افزود: دشمن هدفی ندارد جز اینکه زندانیان سیاسی را آزاد کند و نفت ما را ببرد تا مسئله انرژی اروپا را تضمین کند و مهمتر از همه اینکه دشمن در صدد است حمایت از مقاومت و محور مقاومت به ویژه حزب الله لبنان را متوقف کند.