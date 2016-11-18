پذیرایی از زائران در ۸۱۰۰ موکب کربلا/سهم ایران ۱۵۰ موکب است

به گزارش خبرنگار مهر، میر مسعود حسینیان در گفتگو با رسانه ها با اشاره به سیل جمعیت در کربلای معلی، اظهار کرد: تا رسیدن به روز اربعین حسینی نیز بر حضور زائران حسینی افزوده می شود.

وی با بیان اینکه هیچ فضای آزادی برای اسکان زائران در شهر کربلا و اطراف آن وجود ندارد، افزود: براساس آمار بیش از هشت هزار و ۱۰۰ موکب حسینی در کربلای معلی برای پذیرایی و اسکان زائران برپا شده است.

سرکنسول ایران در عراق سهم ایران از این موکب ها را ۱۵۰ موکب عنوان کرد و گفت: زوار گرامی که از مسیر نجف به کربلا در حرکت هستند در ورودی شهر محلی برای اسکان خود در نظر بگیرند.

وی با اشاره به وقوع حوادث رانندگی طی روزهای گذشته برای چند زائر ایرانی و فوت دو نفر از آنها، خاطرنشان کرد: همه زائران از مسیرهای مشخص شده برای عبور و مرور استفاده کنند.

گم کردن موکب ها مهم ترین مشکل زائران ایرانی در عراق

حسینیان گم کردن آدرس مواکب از سوی زائران را یکی دیگر از مشکلاتی که طی روزهای گذشته با آنها برخورد شده عنوان کرد و از همه زائران خواست تا بدون دریافت نشان، آدرس و عنوان موکب از آن خارج نشوند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از چهار هزار گزارش گم کردن آدرس موکب در سطح عراق داشته ایم، افزود: گم کردن آدرس موکب به معنی گم شدن تمام وسایل اعم از گذرنامه ، ویزا، ساک وسایل شخصی زائران است.

به گفته این مسئول با تلاش مسئولان کنسولگری ایران در عراق حدود یک هزار نفر از این افراد به خانواده هایشان ملحق شده اند.

سرکنسول ایران در عراق با بیان اینکه بیشتر گمشدگان افراد دارای سن بالا، بیماران و افرادی دانست که به زبان مسلط نیستند و تأکید کرد: از همه زائران در خواست می شود تا مشخصات کامل، شماره تلفن و نوع بیماری افراد مسن را بر روی کاغذی نوشته تا به همراه داشته باشند.