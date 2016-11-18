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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

طی پیامی؛

وزیر دفاع درگذشت «مرضیه دباغ» را تسلیت گفت

وزیر دفاع درگذشت «مرضیه دباغ» را تسلیت گفت

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درگذشت مرضیه حدیدچی(دباغ) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتشار پیامی درگذشت یار دیرین انقلاب، امام و رهبری را به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، مردم انقلابی استان همدان و همرزمان آن فقیده سعیده تسلیت گفت.

سردار دهقان در این پیام با اشاره به سوابق درخشان آن بانوی مومنه و انقلابی آورده است: خانم دباغ مبارزی نستوه و خستگی ناپذیر، پاسداری آماده جانبازی و شهادت، رزمنده ای شجاع و دلاور، نماینده ای مردمی، امین و دلسوز، استادی عالم، عامل و عاشق و دلباخته ای بود که زینب وار در طریق حسینی گام برداشت و او که بی تردید مصداق آیه شریفه یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ارْجِعِی إِلی‌ رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً  فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی بود در آستانه اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) در جوار رحمت الهی آرام و قرار گرفت.

سردار دهقان در این پیام از درگاه حضرت حق، جله و جلاله برای آن فقیده سفر کرده علو درجات و برای خانواده و بستگان معزا و همرزمان آن مرحومه صبر و شکیبایی مسئلت نموده است.

کد مطلب 3827982

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