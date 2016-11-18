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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز:

مشکل مالی داریم/تعطیلات و مصدوم ها به تراکتور ضربه زدند

مشکل مالی داریم/تعطیلات و مصدوم ها به تراکتور ضربه زدند

تبریز-سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: تعطیلات و بازیکنان مصدوم باعث شده اند که هنوز نتوانیم تراکتور واقعی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی بعد از ظهر جمعه در نشست خبری بعد از بازی تراکتورسازی اظهار کرد: بازی خوبی بود و ما نیمه اول نتوانستیم بهتر بازی کنیم و بعد از گل هم کمی افت کردیم، برق جدید شیراز هم تیم خوبی بود وحید رضایی سرمربی این تیم هم خودش پسر خوبی است و هم تیم جوان و با انگیزه ای دارد.

وی ادامه داد: ما همچنان با بعضی مشکلات مواجه هستیم. تعطیلات لیگ و مصدومیت چند بازیکن باعث افت ما در این بازی بود. از طرفی ما مشکلات مالی داریم و قبل از بازی به ما هتل نمی دادند.  همچنین مشکل کسر شش امتیاز از بابت بدهی به لوپز داریم که امیدواریم این مسئله حل شود.

قلعه نویی گفت: ما به جام حذفی  همچون لیگ نگاه جدی داریم و میخواهیم قهرمان شویم. شما دیدید که در این بازی با همه نفراتی که در اختیار داشتیم بازی کردیم.

دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و برق جدید شیراز امروز از چارچوب بازیهای مرحله یک هشتم جام حذفی کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تراکتورسازی به پایان رسید.

کد مطلب 3827985

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