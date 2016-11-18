مشکل مالی داریم/تعطیلات و مصدوم ها به تراکتور ضربه زدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی بعد از ظهر جمعه در نشست خبری بعد از بازی تراکتورسازی اظهار کرد: بازی خوبی بود و ما نیمه اول نتوانستیم بهتر بازی کنیم و بعد از گل هم کمی افت کردیم، برق جدید شیراز هم تیم خوبی بود وحید رضایی سرمربی این تیم هم خودش پسر خوبی است و هم تیم جوان و با انگیزه ای دارد.

وی ادامه داد: ما همچنان با بعضی مشکلات مواجه هستیم. تعطیلات لیگ و مصدومیت چند بازیکن باعث افت ما در این بازی بود. از طرفی ما مشکلات مالی داریم و قبل از بازی به ما هتل نمی دادند. همچنین مشکل کسر شش امتیاز از بابت بدهی به لوپز داریم که امیدواریم این مسئله حل شود.

قلعه نویی گفت: ما به جام حذفی همچون لیگ نگاه جدی داریم و میخواهیم قهرمان شویم. شما دیدید که در این بازی با همه نفراتی که در اختیار داشتیم بازی کردیم.

دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و برق جدید شیراز امروز از چارچوب بازیهای مرحله یک هشتم جام حذفی کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تراکتورسازی به پایان رسید.