۶۴ هزار زائر از مرز مهران به کشور بازگشتند/چذابه ۲۴ساعته باز است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقابابایی در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اینکه با تلاش های صورت گرفته مرزهای مهران، شلمچه و چذابه فعال بوده اند، اظهار داشت: تا کنون بیش از دو میلیون نفر موفق به خروج از مرزها شده اند.

وی با بیان اینکه در مرز مهران به دلیل حضور برخی زائران بدون اسناد مسافرتی، اخلال در خروج زائران ایجاد شد و همین امر باعث بسته شدن مرز از سوی عراق شد، تصریح کرد: در حال حاضر این مرز صرفا برای ورود اتباع به کشور یک طرفه شده است و طرف عراقی به هیچ وجه تصمیم به بازگشایی مرز ندارد.

دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه هنوز بخشی از جامعه آماری در مرز مهران مانده است، افزود: اکثر افرادی که در مرز مهران هستند فاقد اسناد مسافرتی هستند که از آنها خواهش می کنیم از مرز برگردند.

آقابابایی با بیان اینکه متاسفانه امروز صبح نیز برخی تلاش کردند به صورت غیرقانونی وارد خاک عراق شوند که متاسفانه در این رابطه درگیری مختصری نیز پیش آمد و این افراد به کشور عودت داده شدند، تصریح کرد: کسانیکه بدون اسناد مسافرتی به مرز مراجعه کردند به کسانیکه روادید تهیه کرده بودند حق الناس بدهکارند و باید از آنها عذرخواهی کنند.

وی با اشاره به اینکه از دقایق اولیه بامداد امروز تا ۱۰ صبح ۶۴ هزار نفر از طریق مرز مهران به کشور وارد شده اند، اظهار داشت: امکان باز شدن مرز مهران تا پیش از بازگشت زائران وجود ندارد.

آقابابایی با بیان اینکه استاندار خوزستان نیز امروز طی تماس تلفنی نقل قول کردند که گفته می شود مرز چذابه بسته است، گفت: مرز چذابه ۲۴ ساعته باز است و تا کنون یک دقیقه هم تعطیل نشده و کاملا مهیای ورود و خروج زائران است.