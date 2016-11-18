می دانستیم بازی سختی داریم/ داور گل برق را ندید

به گزارش خبرنگار مهر ، وحید رضایی امروز در کنفرانس خبری بعد از بازی تیم های تراکتورسازی و برق جدید شیراز در جمع خبرنگاران اظهار کرد : بابت این پیروزی به تراکتورسازی و هوادارانش تبریک میگویم، من قبل از بازی هم گفته بودم که مصاف سختی با تراکتورسازی پیش رو داریم و با وجود پیش بینی هایی که کرده بودیم بازهم در این ورزشگاه کارمان سخت شد.

وی افزود : ما برای بازی امروز چهار بازیکن از جمله صادق کرمی و رسول بهاروند را در اختیار نداشتیم اما باید بگویم که ما بازیکنان جوان و آینده داری داریم که از آنها بیشتر خواهید دید و شنید.

رضایی گفت: ما در این مسابقه سخت خوب بازی کردیم و موقعیت های گل هم خلق کردیم. به نظرم گل اول تراکتور که روی ضربه ایستگاهی بود، بازیکن ما اصلا خطا نکرد و با اشتباه داور گل خوردیم. همچنین دقایق پایانی یک گل زدیم که کمک داور به دلیل اینکه جاگیری خوبی نداشت ندید که توپ پس از برخورد به تیر وارد دروازه شده و به همین دلیل این گل برای ما اعلام نشد.

وی ادامه داد: تفاوت فوتبال تبریز و شیراز زیاد است ما زمانی در لیگ برتر رو تیم برق و فجر را داشتیم و تبریز تیمی در لیگ برتر نداشت حالا تبریز سه تیم لیگ برتری دارد و ما یک تیم در دسته اول و سه تیم در دسته دوم داریم. در شیراز مسئولان به فکر فوتبال نیستند.

دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و برق جدید شیراز امروز از چارچوب بازیهای مرحله یک هشتم جام حذفی کشور با نتیجه دو بر صفر به سود تراکتورسازی به پایان رسید.