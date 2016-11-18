راه اندازی ۲ قرارگاه امنیتی سپاه در مهران و خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب سلیمانی ظهر امروز جمعه در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سپاه ستاد اربعین خود را در کنار سایر دستگاهها و ستاد اربعین کشور راه اندازی کرده است، اظهار کرد: نگاه ما تقویت موسسات مردم نهاد و اقداماتی است که مردم در آن نقش آفرینی می کنند، آنچه در این حرکت بزرگ، می بینیم عشق و علاقه و خلوص مردم است.

وی، تعداد موکب های خدمات رسان در اربعین امسال را سه برابر سال گذشته خواند و افزود: از ۲۲ آبان ماه جاری که آغاز حرکت زائران اربعین به شمار می رود ما از تمامی ظرفیت راهیان نور در بحث اربعین بهره می بریم، به طور مثال در موضوع ترابری ۵۵۰ دستگاه اتوبوس و سه رام قطار را برای جابه جایی زائران به کار گرفته ایم.

دبیر ستاد اربعین سپاه بیان کرد: تمامی ظرفیت اسکان اعم از پادگانها، اردوگاهها، زائر سراهای در مسیر راهها ساماندهی شده و در سایت کوله بار راهیان نور برای استفاده رایگان زائران از این امکانات، قرار داده شده است.

سردار سلیمانی تصریح کرد: قریب به ۸۵۰ دستگاه اتوبوس، مینی بوس و تریلر ابرای خدمات رسانی رایگان به زائران ساماندهی شدند که ۱۷۹ دستگاه تریلر آن برای جابه جایی زائران از مرز مهران تا کوت، لحه و نزدیکی های نجف در خاک عراق ساماندهی شده اند.

وی در ادامه گفت: قریب به ۶۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس نیز برای جابجایی زائران در خاک کشورمان از مرز مهران پیش بینی شده که همگی از استان کرمانشاه ساماندهی شده اند، در صورت نیاز در چذابه و شلمچه نیز از این خودروها برای جابجایی زائران استفاده می کنیم.

سلیمانی افزود: کار بزرگی که در مرز مهران برای بازگشت زائران پیش بینی شده آنکه سپاه و آستان قدس رضوی در یک اقدام مشترک برای بازگشت زائران موکب هایی را فعال سازی کرده است که به طور روزانه بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار پرس غذا را در برگشت به زائران ارائه می کند.

دبیر ستاد اربعین سپاه با بیان اینکه برپا نگهداشتن ایستگاههای صلواتی و موکب ها یک پشتیبانی بود، عنوان کرد: زیر ساخت آن را ستاد اربعین سپاه آماده کرده و با کمک و حمایت مالی آستان قدس رضوی در مرز مهران راه اندازی شده اند، خوشبختانه تاکنون هیچ کمبود خدماتی در هیچ یک از مرزهای سه گانه گذر برای سفر به کربلا دیده نشده است.

وی تصریح کرد: ستاد اربعین سپاه برای برگشت زائران نیز تمهیداتی را برای رفاه بیشتر زائران اندیشیده است.