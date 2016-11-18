به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی منش در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: با استفاده از ۱۷۲ رام قطار بیش از ۶۰ هزار مسافر از ایستگاه خرمشهر تا مرز شلمچه جابه جا شده اند.

وی افزود: این قطار به صورت فوق العاده برای جابه جایی مسافران از ایستگاه خرمشهر تا مرز شلمچه برای ایام اربعین حسینی(ع) پیش بینی شده است.

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت برخدمات مسافری راه آهن گفت: این قطار هر نیم ساعت یکبار در این مسیر مسافران و زائران را جابه جا می کند.

وی با اشاره به موج بازگشت زائران حسینی به کشور، خاطرنشان کرد: این قطار همچنان به فعالیت خود در این مسیر برای خدمات رسانی به زوار در حال بازگشت نیز ادامه می دهد.