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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۱۷

مدیرکل نظارت بر خدمات مسافری راه آهن خبر داد:

جابه‌جایی بیش از ۶۰ هزار زائر در مسیر راه‌آهن خرمشهر به مرز شلمچه

جابه‌جایی بیش از ۶۰ هزار زائر در مسیر راه‌آهن خرمشهر به مرز شلمچه

استان ها- مدیرکل برنامه ریزی و نظارت برخدمات مسافری راه آهن از جابه جا کردن بیش از ۶۰ هزار زائر حسینی از ایستگاه خرمشهر تا مرز شلمچه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی منش در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: با استفاده از ۱۷۲ رام قطار بیش از ۶۰ هزار مسافر از ایستگاه خرمشهر تا مرز شلمچه جابه جا شده اند.

وی افزود: این قطار به صورت فوق العاده برای جابه جایی مسافران از ایستگاه خرمشهر تا مرز شلمچه برای ایام اربعین حسینی(ع) پیش بینی شده است.

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت برخدمات مسافری راه آهن گفت: این قطار هر نیم ساعت یکبار در این مسیر مسافران و زائران را جابه جا می کند

وی با اشاره به موج بازگشت زائران حسینی به کشور، خاطرنشان کرد: این قطار همچنان به فعالیت خود در این مسیر برای خدمات رسانی به زوار در حال بازگشت نیز ادامه می دهد.

کد مطلب 3828001

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