عبدالکریم دانش‌آموز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عشق اهالی اهل سنت و تشیع شریف جزیره خارگ به امام حسین (ع) در کشور بی‌نظیر بوده است و در این ایام مراسم مختلف عزاداری به‌صورت متناوب در سطح جزیره برگزار می‌شود.

وی افزود: پیاده‌روی اربعین حسینی به نام همایش جاماندگان حسینی در جزیره خارگ با محوریت ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارگ در روز اربعین ساعت ۱۴ از گلزار شهدای گمنام تا امامزاده میر محمد جزیره خارگ با حضور پر شور اهالی خارگ برگزار خواهد شد.

دانش‌آموز تصریح کرد: باتوجه به شور و حال حسینی امسال در سراسر کشور موکب‌هایی توسط ناحیه مقاومت ثارالله خارگ در طول مسیر از مردم پذیرایی خواهد کرد.