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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

مهدی تاج:

هنوز باورم نمی شود منصور پورحیدری از بین ما رفته است

هنوز باورم نمی شود منصور پورحیدری از بین ما رفته است

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه هنوز هم باور نمی کنم پورحیدری از میان ما رفته است، گفت: تنها به خاطر تجلیل از خانواده پورحیدری به ورزشگاه آمده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه دیدار دو تیم استقلال تهران و صبای قم از مرحله یک هشتم جام حذفی فوتبال کشور گفت: امروز تنها به خاطر خانواده پورحیدری به ورزشگاه آمدم و دوست داشتم که در تجلیل از این خانواده شرکت داشته باشم.

وی افزود: هنوز هم باور ندارم این مرد بزرگ از میان ما رفته و امروز آمدم تا باز هم دیداری با خانواده مرحوم پورحیدری داشته و عرض تسلیتی به فرزند این عزیز از دست رفته داشته باشم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص سهمیه ۱+۳ فوتبال ایران در لیگ قهرمانان گفت: با توجه به اینکه کشورعراق نتوانست یک سهمیه بیشتر کسب کند  همین مسئله باعث شد که سهمیه ایران اضافه شده و پرسپولیس مستقیم به لیگ قهرمانان راه پیدا کرده و استقلال هم در پلی آف شرکت کند.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال میزبان خواهد بود یا خیر گفت: هنوز چیزی مشخص نیست و باید منتظر بمانیم.

کد مطلب 3828007

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