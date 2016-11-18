هنوز باورم نمی شود منصور پورحیدری از بین ما رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه دیدار دو تیم استقلال تهران و صبای قم از مرحله یک هشتم جام حذفی فوتبال کشور گفت: امروز تنها به خاطر خانواده پورحیدری به ورزشگاه آمدم و دوست داشتم که در تجلیل از این خانواده شرکت داشته باشم.

وی افزود: هنوز هم باور ندارم این مرد بزرگ از میان ما رفته و امروز آمدم تا باز هم دیداری با خانواده مرحوم پورحیدری داشته و عرض تسلیتی به فرزند این عزیز از دست رفته داشته باشم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص سهمیه ۱+۳ فوتبال ایران در لیگ قهرمانان گفت: با توجه به اینکه کشورعراق نتوانست یک سهمیه بیشتر کسب کند همین مسئله باعث شد که سهمیه ایران اضافه شده و پرسپولیس مستقیم به لیگ قهرمانان راه پیدا کرده و استقلال هم در پلی آف شرکت کند.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال میزبان خواهد بود یا خیر گفت: هنوز چیزی مشخص نیست و باید منتظر بمانیم.